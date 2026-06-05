MacBook Neo: vendite record nelle prime tre settimane e risultati oltre le aspettative

MacBook Neo , il modello più economico di Apple, sta conquistando una buona fetta di utenti e ottenendo risultati di vendita molto positivi. Secondo i primi dati sulle vendite, sono stati venduti circa 1,1 milioni di MacBook Neo nel primo trimestre. Inoltre, ha superato MacBook Air (M5) e MacBook Pro (M5). Vediamo meglio i dettagli.

Un ottimo debutto

Secondo quanto riportato da IDC, nel trimestre conclusosi a marzo Apple ha venduto 1,1 milioni di MacBook Neo. Ciò che attira maggiormente l'attenzione è che il prodotto sia stato messo in vendita a metà marzo, risultando disponibile per circa tre settimane nel trimestre. Supera quindi i MacBook Air e MacBook Pro con chip M5, che hanno registrato rispettivamente oltre 900.000 e 550.000 unità nei loro trimestri di debutto. Secondo quanto riportato, le spedizioni hanno superato le aspettative in diverse regioni, con gli Stati Uniti che hanno rappresentato il 44% delle spedizioni totali.

MacBook Neo

"L'aumento dei prezzi dei notebook Windows e il prezzo interessante del Neo hanno determinato una domanda molto elevata", ha detto Navkendar Singh di IDC a TechCrunch. Ovviamente è giusto fare dei confronti. Il Neo è un Mac più "economico" rispetto agli altri modelli (699 €), sebbene sia simile per il suo corpo in alluminio e per il display Liquid Retina da 13 pollici. In questo caso, però, utilizza un chip A18 Pro (lo stesso utilizzato su iPhone) ed è offerto in configurazioni a partire da 8 GB di memoria.

Si tratta di un prodotto che può competere con i classici portatili Windows di fascia media e che si rivela utile per l'utilizzo quotidiano senza spendere eccessivamente. "Sebbene sia ancora presto, il lancio del MacBook Neo si distingue come una delle recenti uscite di Mac più importanti dal punto di vista strategico per Apple, soprattutto in un momento in cui il mercato dei PC in generale deve fare i conti con l'aumento dei costi della memoria, mentre Apple sta ampliando la propria presenza", ha affermato Naranjo, vicedirettore di Counterpoint Research a TechCrunch.