Le nuove GPU NVIDIA RTX 5060, 5070 e 5080 Super sembra siano ancora in arrivo

Secondo alcuni leak, sembra che NVIDIA abbia intenzione di rilanciare il programma di refresh per la linea RTX 50, con i nuovi modelli GeForce RTX 5060, 5070 e 5080 della serie Super che sarebbero nuovamente in arrivo sul mercato.
È da un po' di tempo che si parla del programma RTX 50 Super come nuova linea di schede video con leggere revisioni delle caratteristiche originali, come visto con le serie Super precedenti, ma sembrava che NVIDIA avesse accantonato momentaneamente il progetto.
Nuove segnalazioni sembrano invece indicare che i modelli nuovi delle GPU RTX 50 siano comunque in arrivo, evidentemente con un cambio di programma avvenuto all'interno di NVIDIA, sebbene non ci siano ancora informazioni ufficiali al riguardo.
Nuova configurazione per la memoria
Oltre agli avvistamenti di RTX 5070 e 5080 Super, secondo il leaker MEGAsizeGPU in particolare sarebbe prevista anche una RTX 5060 Super, completando così il quadro della nuova serie di rilanci sull'architettura RTX 50.
Quest'ultima, peraltro, sarebbe caratterizzata dalla presenza di 12 GB di memoria video, rendendola ulteriormente versatile per i giochi più esigenti.
La linea di RTX 50 Super sarebbe dunque così composta, in base a informazioni ancora non ufficiali:
- GeForce RTX 5060 SUPER con 12GB GDDR7 e 3.840 CUDA core
- GeForce RTX 5070 SUPER con 18GB GDDR7 e 6.400 CUDA core
- GeForce RTX 5070 Ti SUPER con 24GB GDDR7 e 8.960 CUDA core
- GeForce RTX 5080 SUPER con 24GB GDDR7 e 10.752 CUDA core
Le nuove schede video si baserebbero su memoria video disposta in moduli da 3GB GDDR7 invece dei 2GB utilizzati attualmente.
Per quanto riguarda l'uscita, non c'è ancora una tempistica precisa ma sarebbero previste entro la fine del 2026. Nel frattempo, abbiamo assistito al ritorno della RTX 3060 sul mercato, per il momento in Cina.
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