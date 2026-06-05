Le nuove GPU NVIDIA RTX 5060, 5070 e 5080 Super sembra siano ancora in arrivo

Secondo alcuni leak, sembra che NVIDIA abbia intenzione di rilanciare il programma di refresh per la linea RTX 50, con i nuovi modelli GeForce RTX 5060, 5070 e 5080 della serie Super che sarebbero nuovamente in arrivo sul mercato.

È da un po' di tempo che si parla del programma RTX 50 Super come nuova linea di schede video con leggere revisioni delle caratteristiche originali, come visto con le serie Super precedenti, ma sembrava che NVIDIA avesse accantonato momentaneamente il progetto.

Nuove segnalazioni sembrano invece indicare che i modelli nuovi delle GPU RTX 50 siano comunque in arrivo, evidentemente con un cambio di programma avvenuto all'interno di NVIDIA, sebbene non ci siano ancora informazioni ufficiali al riguardo.