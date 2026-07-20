RTX 50 SUPER già pronte, ma NVIDIA frena il debutto a causa delle memorie troppo costose

Da diversi mesi circolano indiscrezioni su un possibile rinvio, o addirittura una cancellazione, della serie GeForce RTX 50 SUPER . Alla base di queste difficoltà ci sarebbe l'elevato costo delle memorie GDDR7 da 3 GB per modulo, previste per i modelli RTX 5080 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER e RTX 5070 SUPER. Secondo le ultime indiscrezioni, almeno un partner di NVIDIA avrebbe già ricevuto le schede video ; tuttavia, sebbene i prodotti siano pronti, il debutto è stato sospeso. Vediamo tutti i dettagli.

Schede pronte ma prezzi esorbitanti

A riportare le informazioni è VideoCardz, secondo cui le schede sono fisicamente disponibili presso i partner, indicando che lo sviluppo ha superato la fase dei primi prototipi e ha raggiunto uno stadio avanzato. Tuttavia, NVIDIA avrebbe comunicato agli AIB (produttori partner che realizzano versioni personalizzate delle GPU) che il lancio dei prodotti è stato sospeso e al momento non è stata indicata una nuova finestra temporale.

Come anticipato prima, il motivo di questo ritardo è il prezzo della memoria GDDR7 da 3 GB, che costa fino a 3 volte di più rispetto ai moduli da 2 GB. Secondo la fonte della testata, un modulo di memoria GDDR7 da 3 GB costa tra i 60 e i 70 dollari, a differenza di quello standard da 2 GB che costerebbe circa 20 dollari.

GPU RTX

Di conseguenza, una scheda dotata di sei oppure otto chip di memoria richiederebbe un investimento aggiuntivo di centinaia di dollari, con un impatto significativo sui costi finali del prodotto. I tre modelli sarebbero quelli menzionati sopra: GeForce RTX 5080 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER e RTX 5070 SUPER. Tutti e tre adottano chip di memoria GDDR7 da 3 GB, permettendo di aumentare la capacità complessiva della VRAM mantenendo invariata l'attuale configurazione del bus di memoria. Secondo la fonte, anche una possibile GeForce RTX 5050 con 9 GB di VRAM sarebbe interessata dallo stesso problema.