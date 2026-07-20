Salti temporali e sfide hardcore su Xbox: Crash Bandicoot 4: It’s About Time scontatissimo su Instant Gaming

Chi è cresciuto a pane e platform tridimensionali sa benissimo quanto valga la trilogia originale di Naughty Dog. Ma è stato con il lavoro di Toys for Bob che la saga ha trovato finalmente la sua quadratura del cerchio, portandola in un'epoca moderna senza tradirne lo spirito. E ora, per chi vuole mettersi alla prova con una sfida platform che non fa sconti in quanto a riflessi richiesti, c'è l'occasione giusta per recuperare Crash Bandicoot 4: It's About Time con uno sconto importante rispetto ai 70 euro del listino italiano. Il gioco si trova a 18,39€ IVA esclusa, che diventano 22,44€ al momento del pagamento con l'IVA inclusa. Facendo due conti, si parla di un taglio del 74% sul sito, e di un risparmio reale del 67,94% se guardiamo al prezzo finale comprensivo di tasse. La chiave digitale si prende cliccando sul box qui sopra o seguendo il ">link diretto al prodotto .

La grande eredità di Naughty Dog

La storia riprende esattamente da dove si era fermata la terza avventura, quella del lontano 1998: i cattivissimi Neo Cortex e N. Tropy riescono a scappare dalla loro prigione temporale, aprendo uno squarcio nel multiverso che mette a rischio praticamente ogni dimensione esistente. Toccherà a Crash e a sua sorella Coco viaggiare tra spazio e tempo per recuperare le quattro Maschere Quantiche, gli unici spiriti capaci di piegare le regole della realtà e regalare poteri speciali per superare i livelli. E qui il gioco si espande parecchio rispetto alla formula classica: si può controllare il tempo, invertire la gravità, sfasare la materia, lanciarsi in rotazioni distruttive potenziate. Insomma, un ritmo che non ti lascia mai tirare il fiato.

A colpire, oltre a una direzione artistica che sembra uscita da un film d'animazione di quelli belli, è anche la quantità di contenuti davvero notevole e un livello di difficoltà piuttosto tosto per chi vuole completare tutto al 100%. Nella campagna principale non si controllano solo Crash e Coco, ma anche personaggi nuovi con stili di gioco completamente diversi tra loro: Tawna, il vorace Dingodile col suo cannone aspirante, e persino il Dottor Neo Cortex con i suoi gadget tecnologici. Tra i livelli speculari della modalità N. Vertita, i nastri flashback nascosti che raccontano le origini di Crash, e le centinaia di gemme da collezionare, ci sono davvero decine di ore di gioco garantite.

L'offerta di cui parliamo riguarda in particolare la versione digitale pensata per l'ecosistema Microsoft. Grazie allo Smart Delivery, chi acquista ottiene automaticamente la versione migliore del gioco in base alla console che possiede. Su Xbox One il risultato è comunque ottimo, fluido e visivamente curato, ma è su Xbox Series X e Series S che si vede il salto vero: il peramele arancione corre in 4K nativo a 60 fotogrammi al secondo stabili, con caricamenti praticamente istantanei. Portarsi a casa un platform così, sia tecnicamente che artisticamente, spendendo poco più di venti euro, è davvero un affare che chi ama il genere farebbe bene a non lasciarsi scappare.