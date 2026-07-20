Dragon Ball Xenoverse Bundle Edition scontatissimo su Instant Gaming

I guerrieri Z che non hanno ancora avuto modo di recuperare le origini di questa saga targata Dimps e Bandai Namco hanno ora un'occasione niente male per farlo, spendendo una frazione minima rispetto ai 65 euro del prezzo di listino italiano. Dragon Ball Xenoverse Bundle Edition si trova infatti a soli 4,99€ IVA esclusa sul catalogo. Con il 22% di tasse aggiunto in cassa, si arriva a una spesa finale di appena 6,09€ . Numeri che parlano chiaro: uno sconto del 92% mostrato a schermo, che diventa un risparmio reale del 90,63% considerando il prezzo totale con le tasse incluse. Per vestire i panni di un guerriero temporale basta cliccare sul box qui sopra oppure seguire il link diretto alla pagina del prodotto .

Un pacchetto completo ricco di espansioni

Quello che ha reso questa serie speciale, fin dall'inizio, è la sua natura ibrida: un picchiaduro ad arena in 3D che si mescola con elementi da gioco di ruolo veri e propri, dando vita a una storia completamente inedita rispetto all'anime originale. Qui non si rivive passivamente la trama classica, ma si crea un proprio avatar personalizzato, scegliendo tra cinque razze iconiche: Saiyan, Terrestri, Nameccani, Majin e la stirpe di Freezer. Guidati da Trunks del Futuro e dalla Kaioshin del Tempo, si viaggia tra le epoche per fermare i piani di Towa e Mira, decisi a stravolgere i momenti chiave della saga e a riscrivere per sempre gli eventi.

Il gioco si muove attorno a una grande città hub, Tokitoki City, dove si può interagire con altri giocatori, accettare missioni secondarie e scegliere personaggi storici della serie come propri maestri per imparare le loro mosse più iconiche, dalla Kamehameha al Final Flash. I combattimenti aerei sono fluidi e spettacolari, e le arene distruttibili riprese fedelmente dall'anime aiutano parecchio a sentirsi davvero dentro quel mondo.

L'edizione Bundle include il Season Pass completo, con accesso immediato a tre pacchetti di contenuti aggiuntivi. Dentro ci sono nuovi personaggi giocabili, principalmente presi dall'universo di Dragon Ball GT, capitoli di storia extra dedicati alle vicende temporali, costumi per il proprio guerriero e tecniche speciali da equipaggiare per le missioni più toste.

L'offerta riguarda la versione PC, da riscattare tramite codice Steam, con un cel-shading che regge ancora benissimo e prestazioni solide. Che ne pensate? Siete già fan della serie Xenoverse o state pensando solo ora di provarla?