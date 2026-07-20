Il monitor LG Ultragear da 32" è in promo su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor LG Ultragear: l'offerta prevede uno sconto attivo del 35% per un costo finale d'acquisto di 585€ (minimo storico) . Aquista il monitor direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Ricordiamo che il monitor è acquistabile anche a rate seguendo le opzioni offerte dalla piattaforma stessa. Grazie al pannello OLED con pixel autoilluminanti , garantisce neri profondi, contrasti elevati e colori intensi, permettendo di visualizzare immagini più realistiche e prive di fastidiosi aloni anche nelle scene più complesse.

Ulteriori dettagli sul monitor

Uno dei punti di forza è la modalità Dual Mode, che consente di scegliere tra due configurazioni differenti in base al tipo di gioco. Gli utenti possono sfruttare la risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento a 240Hz per una grafica estremamente dettagliata oppure passare alla modalità Full HD a 480Hz per ottenere una risposta ancora più rapida nei titoli competitivi dove ogni millisecondo può fare la differenza.

La compatibilità con G-SYNC, FreeSync e Adaptive Sync permette di ridurre fenomeni come tearing e stuttering, offrendo un gameplay più stabile e fluido.

La certificazione HDR True Black 400 e la copertura dello spazio colore DCI-P3 assicurano immagini brillanti, dettagli nelle zone scure e una resa cromatica fedele. Il monitor completa la propria dotazione con speaker stereo integrati da 7W x2, una porta USB-C, ingressi HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1.