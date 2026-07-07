Clamoroso leak NVIDIA: spunta la RTX 5080 SUPER con 24 GB e un consumo shock

La conferma arriva da una fonte autorevole dell'industria: il produttore di alimentatori Seasonic ha inserito per errore la non ancora annunciata NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER all'interno del proprio configuratore di potenza online, svelandone i dati tecnici chiave.

Il risiko delle schede grafiche di nuova generazione si arricchisce di un capitolo inaspettato. Dopo mesi di indiscrezioni contrastanti che parlavano persino del possibile congelamento della serie SUPER (causato dalla carenza globale di memorie GDDR7 e dalla priorità concessa da NVIDIA ai chip per l'IA aziendale), il progetto paro ora invece vivo e vegeto.

Il confronto hardware: RTX 5080 vs RTX 5080 SUPER

L'elemento che salta subito all'occhio è il deciso passo in avanti sul fronte dei consumi energetici e della velocità delle memorie rispetto alla variante base. Di seguito lo specchio delle specifiche emerse:

L'incremento del TDP a 415 Watt (ben 55 Watt in più rispetto alla 5080 liscia) riflette la spinta applicata da NVIDIA sulle frequenze di clock del chip grafico GB203 e la maggiore richiesta energetica del rinnovato comparto memorie.

La vera prodezza ingegneristica della RTX 5080 SUPER sarebbe da ricercare nella gestione della memoria video. Tradizionalmente, per toccare i 24 GB di VRAM, NVIDIA sarebbe stata costretta ad allargare il bus a 384-bit, una modifica strutturale costosa riservata alla mastodontica RTX 5090. La svolta sarebbe però arrivata grazie alle specifiche nativie dello standard GDDR7, che supporta i cosiddetti moduli di memoria non-binari da 3 GB.

Installando 8 moduli da 3 GB sul preesistente bus a 256-bit, NVIDIA è riuscita ad aumentare la memoria del 50% senza dover ridisegnare la scheda logica. Un trucco matematico che abbatte i costi di produzione e garantisce una densità di VRAM senza precedenti in questa fascia.

I 24 GB di memoria, uniti a una larghezza di banda teorica che abbatte il muro del Terabyte al secondo (1.024 GB/s), non serviranno solo a far girare i videogiochi Tripla A in 4K nativo con Ray Tracing e Path Tracing al massimo dei dettagli. Questa mossa si configura, ovviamente, come una risposta alla forte domanda di Edge AI. I 16 GB di VRAM della RTX 5080 standard cominciavano infatti a stare stretti alla community di sviluppatori e appassionati che fanno girare i Large Language Models (LLM) o i software di generazione d'immagini in locale sul proprio PC.

Con 24 GB di memoria, la RTX 5080 SUPER si candida a diventare la scheda video definitiva per l'era dell'intelligenza artificiale consumer, ponendosi come un'alternativa più economica rispetto all'irraggiungibile ammiraglia della gamma. Per i dettagli ufficiali su disponibilità e prezzi di listino occorrerà attendere le comunicazioni formali di NVIDIA, previste per la seconda metà dell'anno, in vista di un debutto commerciale fissato tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.