NVIDIA, non è finita: si fonde una RTX 5090 Founders Edition

Ci risiamo: si è fusa una GeForce RTX 5090 Founders Edition. Stavolta, però, il caso è stato raccontato dal sito specializzato Club386, che ha visto andare distrutti sia la scheda video sia l'alimentatore utilizzato nella configurazione di test. Secondo quanto riportato, il sistema impiegava un collegamento dedicato tra la GPU e un alimentatore da 1.000 watt, installato correttamente e senza l'uso di adattatori o prolunghe.

Fin dall'uscita della serie GeForce RTX 4000, le segnalazioni di connettori di alimentazione fusi sulle schede video di fascia alta non rappresentano più una novità: numerosi utenti hanno documentato problemi legati ai collegamenti 12VHPWR e, successivamente, ai più recenti 12V-2x6. E forse è il caso che NVIDIA affronti più seriamente il problema.