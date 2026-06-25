Ratatan rinviato a ottobre: gli sviluppatori chiedono più tempo per rifinire il gioco

Game Source Entertainment e gli sviluppatori TVT e Ratata Arts hanno deciso di posticipare il lancio di Ratatan , che passerà dalla data originariamente prevista del 16 luglio al 15 ottobre 2026 . Il titolo sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC. Su PC è già in Accesso Anticipato.

Messaggio alla community

In un messaggio rivolto alla community, il team ha spiegato che l'avvicinarsi della conclusione dello sviluppo ha portato alla luce dei problemi aggiuntivi che devono essere corretti: "Con l'avvicinarsi del traguardo, ci siamo resi conto che per raggiungere il livello di qualità che desideriamo avremmo avuto bisogno di più tempo per correggere i problemi e rifinire il gioco."

Gli sviluppatori hanno riconosciuto che i rinvii non sono mai accolti con entusiasmo dai giocatori, ma ritengono che questa decisione sia necessaria per pubblicare la migliore versione possibile del progetto.

Particolarmente sentito il messaggio del produttore Kazuto Sakajiri, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il gioco fin dalla campagna Kickstarter: "Questo gioco è stato possibile solo grazie al supporto iniziale ricevuto su Kickstarter. Durante tutte le difficoltà dello sviluppo, il sostegno dei finanziatori ci ha permesso di andare avanti."

Sakajiri ha spiegato che uno degli elementi che ha influito sui tempi di sviluppo è stata la scelta di utilizzare l'Accesso Anticipato come strumento per raccogliere feedback e apportare modifiche sostanziali al gioco: "Nel piano di sviluppo iniziale non avevamo previsto di utilizzare l'Accesso Anticipato e di modificare il gioco in modo così significativo sulla base dei feedback ricevuti. Grazie a questi suggerimenti, però, Ratatan è diventato un gioco migliore di quanto avessimo immaginato."

Secondo il produttore, anche l'implementazione delle funzionalità online, l'adattamento del titolo a numerose piattaforme e il lavoro dedicato al miglioramento dell'esperienza complessiva hanno richiesto più tempo del previsto. "Abbiamo valutato tutte le opzioni e abbiamo deciso che fosse preferibile rinviare l'uscita piuttosto che pubblicare un prodotto che non rispecchiasse le nostre ambizioni."

Pur scusandosi per l'attesa aggiuntiva, Sakajiri si è detto fiducioso che i mesi aggiuntivi consentiranno al team di raggiungere il risultato desiderato: "Sono convinto che questo rinvio ci permetterà di realizzare il miglior prodotto possibile. Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per pubblicare un grande gioco il 15 ottobre."

Il produttore ha infine ribadito il forte legame instaurato con i sostenitori del progetto, definendoli non semplici finanziatori ma persone che hanno contribuito concretamente alla costruzione del gioco lungo tutto il percorso di sviluppo.