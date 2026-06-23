Lords of the Fallen 2 è stato rinviato, il CEO di CI Games scrive agli utenti

Lords of the Fallen 2 è stato rinviato da CI Games, che ha comunicato la nuova finestra di uscita dell'atteso action RPG in stile soulslike: sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 nel corso del primo trimestre del 2027.

"Con il progredire dello sviluppo abbiamo lavorato a stretto contatto con il Gameplay Feedback Team, un gruppo composto da veterani esperti di soulslike all'interno del nostro Launch Creative Team", ha scritto il CEO dello studio, Marek Tyminski.

"I loro preziosi e continui feedback, uniti alla visione del team di sviluppo, hanno permesso di individuare importanti opportunità per affinare ulteriormente e rafforzare l'esperienza complessiva" di Lords of the Fallen 2, ha spiegato Tyminski.

"Questi miglioramenti richiederanno tuttavia ulteriore tempo per essere integrati e rifiniti, così da consentire al team di raggiungere il più alto livello qualitativo possibile in vista del lancio."