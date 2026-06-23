Lords of the Fallen 2 è stato rinviato, il CEO di CI Games scrive agli utenti

Lords of the Fallen 2 è stato rinviato da CI Games, che ha comunicato la nuova finestra di uscita dell'atteso action RPG in stile soulslike: sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 nel corso del primo trimestre del 2027.
"Con il progredire dello sviluppo abbiamo lavorato a stretto contatto con il Gameplay Feedback Team, un gruppo composto da veterani esperti di soulslike all'interno del nostro Launch Creative Team", ha scritto il CEO dello studio, Marek Tyminski.
"I loro preziosi e continui feedback, uniti alla visione del team di sviluppo, hanno permesso di individuare importanti opportunità per affinare ulteriormente e rafforzare l'esperienza complessiva" di Lords of the Fallen 2, ha spiegato Tyminski.
"Questi miglioramenti richiederanno tuttavia ulteriore tempo per essere integrati e rifiniti, così da consentire al team di raggiungere il più alto livello qualitativo possibile in vista del lancio."
L'ombra di GTA 6 anche su Lords of the Fallen 2?
Fra pochi giorni si apriranno le prenotazioni di GTA 6 ed è chiaro che il titolo targato Rockstar Games finirà per monopolizzare gli ultimi due mesi dell'anno, che includono ovviamente il periodo natalizio.
"La nuova finestra di uscita consentirà di posizionare strategicamente Lords of the Fallen 2 al di fuori del periodo natalizio, particolarmente competitivo, e ciò assicurerà al gioco l'attenzione che merita", ha dunque spiegato il CEO di CI Games.
"Il team è estremamente motivato dalla risposta positiva ricevuta in seguito alle recenti presentazioni e rimane concentrato sull'obiettivo di realizzare un action RPG dark fantasy di altissimo livello, degno successore del franchise di Lords of the Fallen."
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