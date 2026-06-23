CD Projekt cambia nome, ma quasi non ve ne accorgerete

Cambiamento minimo

Nelle motivazioni che accompagnano la delibera, il consiglio di amministrazione ha precisato che la proposta di rinominare la società in "CD Projekt RED Spółka Akcyjna" (Società per Azioni) nasce proprio dalla volontà di uniformare il nome dell'azienda a quello del suo studio di sviluppo più conosciuto, cui dobbiamo la serie The Witcher e Cyberpunk 2077.

Il logo di CD Projekt Red

Il documento in cui è stata chiarita la novità, spiega la logica dietro a questa scelta societaria: "L'attività dello studio corrisponde attualmente alla principale attività operativa della Società, che consiste nella produzione e pubblicazione di videogiochi e nella gestione dei marchi di proprietà della Società, anche attraverso la creazione e la concessione in licenza di prodotti correlati

". L'allineamento dei nomi ha inoltre delle finalità squisitamente pratiche, legate all'immagine e alle risorse umane del gruppo: "Secondo il consiglio di amministrazione, la nuova denominazione della Società garantirà coerenza nella comunicazione del marchio CD Projekt RED, il che, tra le altre cose, faciliterà l'identificazione dell'azienda con i suoi prodotti sul mercato globale e supporterà i processi di reclutamento".