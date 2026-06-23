CD Projekt cambia nome, ma quasi non ve ne accorgerete

L'assemblea generale di CD Projekt ha approvato la decisione di modificare l'attuale denominazione della società, che assumerà il nome di CD Projekt RED. Secondo quanto emerso dalle votazioni, la modifica diverrà effettiva in via ufficiale non appena le variazioni allo statuto aziendale verranno registrate dal tribunale di competenza. Di base la compagnia assumerà lo stesso nome dello studio di sviluppo. Molti non si accorgeranno nemmeno di questo cambiamento, probabilmente.
Cambiamento minimo
Nelle motivazioni che accompagnano la delibera, il consiglio di amministrazione ha precisato che la proposta di rinominare la società in "CD Projekt RED Spółka Akcyjna" (Società per Azioni) nasce proprio dalla volontà di uniformare il nome dell'azienda a quello del suo studio di sviluppo più conosciuto, cui dobbiamo la serie The Witcher e Cyberpunk 2077.
Il documento in cui è stata chiarita la novità, spiega la logica dietro a questa scelta societaria: "L'attività dello studio corrisponde attualmente alla principale attività operativa della Società, che consiste nella produzione e pubblicazione di videogiochi e nella gestione dei marchi di proprietà della Società, anche attraverso la creazione e la concessione in licenza di prodotti correlati
". L'allineamento dei nomi ha inoltre delle finalità squisitamente pratiche, legate all'immagine e alle risorse umane del gruppo: "Secondo il consiglio di amministrazione, la nuova denominazione della Società garantirà coerenza nella comunicazione del marchio CD Projekt RED, il che, tra le altre cose, faciliterà l'identificazione dell'azienda con i suoi prodotti sul mercato globale e supporterà i processi di reclutamento".
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