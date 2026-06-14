Un nuovo The Witcher multiplayer sarebbe in sviluppo, come gioco "alternativo"

Secondo un report da parte di MP1ST, che cita alcune fonti vicine alla questione, sembra che CD Projekt RED stia portando avanti un progetto alternativo all'interno della serie The Witcher, destinato ad essere un RPG multiplayer cooperativo, ancora non annunciato.

Si tratterebbe del progetto noto con il nome in codice Sirius, di cui si parla ormai da circa tre anni, ma che sembrava essere stato chiuso e smantellato. Evidentemente non è questo il caso, almeno secondo le fonti interpellate da MP1ST, con il progetto che sarebbe ancora in sviluppo insieme anche a The Witcher 4, il nuovo DLC di The Witcher 3 intitolato Songs of the Past e il remake del primo The Witcher.

Il gioco multiplayer sarebbe dunque una sorta di spin-off incentrato sull'azione cooperativa, e pare sia destinato ad essere distribuito come free-to-play su PC e piattaforme mobile.