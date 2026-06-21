Con The Witcher 4 CD Projekt spera di recuperare la fiducia persa con il disastroso lancio di Cyberpunk 2077

Come ricorderete, il debutto del gioco nei negozi fu un vero disastro, soprattutto a causa dei gravi problemi di prestazioni e stabilità delle versioni PS4 e Xbox , che portarono persino alla sospensione temporanea delle vendite digitali. Nonostante ciò, CD Projekt riuscì comunque a rientrare dei costi di sviluppo e marketing già nei primi giorni, ma la reputazione dello studio , fino a quel momento eccellente, venne inevitabilmente compromessa.

The Witcher 4 potrebbe ricostruire l'immagine di CD Projekt

Dal lancio di Cyberpunk 2077 sono passati quasi sei anni, durante i quali il team ha lavorato duramente per risolvere i problemi su console, migliorare vari aspetti del gioco e introdurre nuovi contenuti. Uno sforzo riconosciuto da molti giocatori, mentre l'espansione Phantom Liberty del 2023 è stata accolta positivamente sia dal pubblico sia dalla critica. Tuttavia, per Nowakowski questo non basta a cancellare l'onta del lancio, e ammette che probabilmente ci sono persone che non torneranno mai più a fidarsi della compagnia.

"Non sono convinto al cento per cento che abbiamo completato del tutto il nostro arco di redenzione. Sono invece convinto che abbiamo perso per sempre la fiducia di alcune persone, e che sia una cosa comprensibile", ha detto a GamesRadar. "Spero comunque che riusciremo a riconquistarla. Se non con The Witcher 4, allora con qualunque cosa verrà dopo."

Parlando dei piani futuri dello studio, Nowakowski ha chiarito che CD Projekt non vuole trasformarsi in una fabbrica che pubblica almeno un grande gioco all'anno.

"Il nostro sogno è quello di realizzare più giochi, anche se non vogliamo assolutamente diventare lo studio che lancia un grande gioco ogni anno", ha aggiunto. "Potrebbe succedere, ma non è questo l'obiettivo. Abbiamo un piano decennale a rotazione, ma l'obiettivo non è quello di inondare il mercato dei videogiochi con i titoli di CD Projekt Red. Vogliamo semplicemente creare giochi davvero fantastici e non vogliamo avere un'infinità di IP. Non abbiamo intenzione di crescere in quel modo."