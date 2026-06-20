CD Projekt Red guarda al futuro: più uscite in programma, ma senza diventare una "fabbrica annuale"

CD Projekt Red non ha intenzione di trasformarsi in uno studio che sforna titoli a cadenza annuale. In una recente intervista rilasciata alla newsletter Knowledge di Edge, il co-CEO Michał Nowakowski ha spiegato che, pur desiderando una maggiore regolarità nelle pubblicazioni, l'azienda vuole evitare di saturare il mercato.

"Il nostro sogno è realizzare più giochi, anche se non vogliamo trasformarci in uno studio che lancia un grande gioco ogni anno", ha dichiarato Nowakowski. "Può capitare, ma non è l'obiettivo. Abbiamo un piano decennale di massima, ma lo scopo non è inondare il mercato videoludico con i titoli CDPR. Vogliamo solo creare giochi eccellenti e non intendiamo nemmeno avere una miriade di proprietà intellettuali. Non abbiamo intenzione di crescere in quel modo".