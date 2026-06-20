Per il CEO di Level-5, sviluppare giochi velocemente è diventato impossibile, viste le richieste degli utenti

Il panorama dello sviluppo videoludico è cambiato profondamente rispetto a dieci anni fa, e Level-5 rappresenta un caso studio emblematico di questa evoluzione. Akihiro Hino ha ricordato con una punta di nostalgia e realismo l'epoca in cui lo studio riusciva a lanciare titoli di punta con cadenza quasi annuale. "C'è stato un tempo in cui pubblicavamo nuovi titoli quasi ogni anno. Non solo Inazuma Eleven, ma anche Yo-kai Watch. Era un periodo onirico, o forse infernale (ride)", ha ammesso il CEO, sottolineando come la pressione per mantenere alta la qualità abbia inevitabilmente rallentato i cicli produttivi.

Una situazione difficile

Secondo Hino, il mercato attuale non permette più margini di errore: "Siamo entrati in un'era in cui i giochi non vengono accettati come prodotti commerciali a meno che la loro qualità non sia sufficientemente alta. Penso che ogni sviluppatore sia in difficoltà". Questa nuova consapevolezza ha portato lo studio a ridurre il ritmo dei lanci, sebbene l'obiettivo futuro sia quello di trovare nuovi modi per accorciare i tempi di sviluppo in modo efficiente.

Level-5 ha vissuto in prima persona le difficoltà di questa transizione. L'esempio più evidente è quello di Inazuma Eleven: Victory Road: annunciato originariamente nel 2016 per un'uscita nel 2018, il gioco è stato protagonista di una produzione travagliata, culminata in un reboot completo e nel lancio definitivo avvenuto solo anni dopo. Anche altri titoli, come Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo, hanno subito simili rinvii.

Nonostante la lunga attesa, la strategia sembra aver pagato: Victory Road ha debuttato con 800.000 copie vendute a livello globale. Ora, l'obiettivo di Hino è consolidare il rilancio del franchise senza costringere i fan ad attendere altri dieci anni. Parte integrante di questo piano è il titolo mobile Inazuma Eleven: Cross, la cui uscita nel 2026 è considerata strategicamente fondamentale per intercettare l'entusiasmo legato ai grandi eventi calcistici internazionali, come la Coppa del Mondo

Per quanto riguarda il supporto post-lancio, lo studio prevede aggiornamenti ogni 1-3 mesi e contenuti più corposi ogni sei mesi, puntando a stabilizzare il servizio in Giappone prima dell'espansione globale. Tuttavia, le novità per la serie non sembrano fermarsi qui. Hino ha infatti concluso l'intervista lasciando una porta aperta ai fan: "Naturalmente, non abbiamo intenzione di chiudere le cose solo con Victory Road e Inazuma Eleven Cross. Penso che saremo in grado di fare un altro annuncio importante legato a Inazuma Eleven entro un anno".