Inazuma Eleven: Victory Road, il DLC gratis "Contenders for Glory" ha una data di uscita

Inazuma Eleven: Victory Road si espande ancora con il prossimo arrivo del DLC gratis "Contenders for Glory", che ha la data di uscita fissata ufficialmente per il 3 luglio su PC, PS5, Xbox Series X|S e nintendo Switch.
Si tratta di una nuova aggiunta di notevole rilievo per l'avventura calcistica di Level-5, che apporta nuovi contenuti ed espande storia e gameplay con un DLC completamente gratuito, all'interno dell'ampio supporto post-lancio già avviato da tempo dal team dopo l'uscita del nuovo capitolo.
Sebbene non si tratti propriamente di una simulazione di calcio vera e propria, l'atmosfera dei mondiali si fa sentire anche per Inazuma Eleven: Victory Road, che potrà presto contare anche su queste novità in arrivo.
Altre novità in arrivo
Inazuma Eleven: Victory Road è il nuovo capitolo nella serie di giochi di ruolo "iperdimensionali" dedicati al calcio e legati al franchise trans-media, noto anche come anime, contenente una nuova storia con un nuovo protagonista.
Gli oltre 5.400 personaggi da collezionare e allenare continuano ad arrivare anche grazie alle aggiunte come questo DLC, oltre a un'intensa modalità competitiva che caratterizza il multiplayer.
La storia di Inazuma Eleven: Victory Road si svolge 25 anni dopo il primo Inazuma Eleven. "Alla ricerca di un mondo senza calcio, il protagonista Destin Billows si iscrive alla South Cirrus Junior High.
Nel frattempo, all'interno della prestigiosa Raimon Junior High - rinomata come la squadra numero uno nei campionati nazionali - emerge un "mostro del calcio" di nome Harper Evans. Quando le loro strade si incrociano, ha inizio una nuova avventura..."
Il gioco ha ricevuto un'importante aggiornamento l'11 giugno, dunque a breve distanza da questo prossimo DLC in arrivo. Nel frattempo, Inazuma Eleven: Cross ha ricevuto una data d'uscita, almeno per il Giappone.
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