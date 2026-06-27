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Spider-Man: Brand New Day cita alcune delle più celebri copertine del fumetto Marvel

Come avrete probabilmente notato, alcune delle sequenze di Spider-Man: Brand New Day mostrate nei trailer citano in maniera palese le più celebri copertine del fumetto Marvel.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/06/2026
Il protagonista di Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day cita alcune delle più celebri copertine del fumetto Marvel: si tratta di un dettaglio di cui molti si erano già resi conto guardando i trailer e gli spot pubblicati finora, ma che è stato confermato nell'ambito di un video dietro le quinte.

Dalla cover del numero 15 di Amazing Fantasy, che ha segnato il debutto di Spider-Man nel 1962, in cui si vede l'eroe mentre si dondola fra i palazzi reggendo una persona, a The Amazing Spider-Man numero 345, che si distingue per lo stile di Todd McFarlane e per la presenza del villain Boomerang.

Un'altra copertina iconica è quella di The Amazing Spider-Man numero 134, in cui si vede l'Uomo Ragno affrontare Tarantula, mentre quest'ultimo prova a colpirlo con i suoi stivali muniti di punte metalliche e sfregia il pannello d'acciaio di una nave.

Tom Holland e Zendaya amano gli Spider-Man per PS5: Insomniac Games li ha invitati a visitare lo studio Tom Holland e Zendaya amano gli Spider-Man per PS5: Insomniac Games li ha invitati a visitare lo studio

È tuttavia la cover di Spider-Man Adventures numero 2, quella con lo Scorpione, ad aver rappresentato la sfida maggiore per il regista Destin Daniel Cretton e per Tom Holland, che ha dovuto eseguire una posa non semplice mentre si trovava sospeso a mezz'aria, collegato ai cavi.

Un capitolo davvero interessante

A pochi giorni dalla pubblicazione del secondo trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, è sempre più evidente come questo quarto capitolo cinematografico dello Spider-Man di Tom Holland prometta grandi cose, anche e soprattutto sul piano della fedeltà ai fumetti.

Per scoprire questi e altri dettagli, tuttavia, dovremo avere ancora un pizzico di pazienza: il film approderà nelle sale italiane il prossimo 29 luglio.

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