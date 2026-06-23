Tom Holland e Zendaya amano gli Spider-Man per PS5: Insomniac Games li ha invitati a visitare lo studio

Le parole di Tom Holland e Zendaya

In una recente intervista con IGN Benelux, che potete vedere nel video poco sotto, è stato chiesto a Holland e Zendaya se i videogiochi siano stati utilizzati o meno come ispirazione per alcune sequenze di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo film di Sony. Sebbene non abbiano risposto direttamente alla domanda, i due hanno sottolineato di essere grandi fan del gioco.

"Amiamo i giochi, i giochi sono assolutamente sensazionali", ha detto Holland. Zendaya ha poi aggiunto: "Non sono molto brava a giocare ai videogiochi. Mi frustro molto perché voglio giocare interamente da sola, e lui prova a venire [ad aiutarmi]".

I due hanno poi spiegato che Zendaya ha avuto difficoltà con una sezione di Marvel's Spider-Man 2. Nella seconda metà del gioco, Mary Jane Watson viene posseduta da un simbionte e si trasforma in un mostro noto come Scream. Zendaya ha accennato di aver avuto molti problemi con quella parte del gioco e che, alla fine, Holland ha dovuto aiutarla.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Va comunque sottolineato che non è la prima volta che Holland esprime il proprio amore per i giochi di Spider-Man di Insomniac. Durante la promozione di Spider-Man: No Way Home nel 2021, Holland ha spiegato che Sony gli aveva dato una PS5 per giocare e che gli era piaciuto moltissimo. Ha dichiarato che il team ha persino copiato una mossa dal gioco e l'ha inserita nel film. Non è mai stato chiarito ufficialmente quale sia, ma i fan credono sia quella in cui Peter fa volteggiare Green Goblin in aria prima di scaraventarlo al suolo, usando le sue ragnatele per darsi la spinta.

Se vi chiedete infine se Spider-Man comparirà in Marvel's Wolverine, sappiate che il team ha già risposto.