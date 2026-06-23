The Mound: Omen of Cthulhu è stato aggiunto a più di 600.000 liste dei desideri, la demo scaricata più di 200.000 volte

A.C.E. Team, gli sviluppatori di The Mound: Omen of Cthulhu, hanno svelato i numeri fatti dalla demo del gioco allo Steam Next Fest appena concluso. Secondo il team, più di 200.000 giocatori hanno scaricato la demo per esplorare la giungla maledetta che fa da sfondo all'avventura horror cooperativa ispirata ai miti di H.P. Lovecraft.
Nel messaggio pubblicato al termine dell'evento, lo studio ha ringraziato la community per il supporto ricevuto, ricordando come i partecipanti abbiano affrontato insieme le minacce della giungla, collaborando, cadendo vittima delle creature nascoste nell'oscurità o persino attaccando involontariamente i propri compagni a causa delle meccaniche legate alla follia.
Ottimi numeri
Per chi desidera continuare a provare il gioco, c'è una buona notizia: nonostante la conclusione dello Steam Next Fest, la demo resterà disponibile ancora per un certo periodo. Una scelta che consentirà a nuovi utenti di testare il titolo e agli sviluppatori di raccogliere ulteriori dati e impressioni.
Il team ha infatti spiegato di essere già al lavoro sull'analisi dei feedback ricevuti, con l'obiettivo di rifinire il bilanciamento, migliorare i sistemi di gioco e correggere gli ultimi problemi tecnici prima dell'uscita definitiva.
Il lancio completo di The Mound: Omen of Cthulhu è previsto per il 15 luglio 2026. Nelle settimane che separano il gioco dall'uscita, gli sviluppatori si concentreranno sulla risoluzione dei bug residui, sull'ottimizzazione delle meccaniche legate alla sanità mentale e sulla preparazione della versione definitiva.
Nel frattempo il progetto ha raggiunto anche un altro importante traguardo: è stato aggiunto in più di 600.000 liste dei desideri su Steam, centrando così il secondo obiettivo fissato dagli sviluppatori per lo sblocco di alcuni bonus. In particolare, il risultato sblocca automaticamente uno sconto del 15% sul prezzo di lancio per gli utenti Steam, che sarà disponibile dal giorno dell'uscita.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.