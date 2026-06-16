The Mound: Omen of Cthulhu debutta allo Steam Next Fest con una demo giocabile

A.C.E: Team, gli sviluppatori di The Mound: Omen of Cthulhu, hanno annunciato la disponibilità della demo giocabile in occasione dello Steam Next Fest, in programma fino al 22 giugno. La versione di prova sarà accessibile soltanto per la durata dell'evento e offre ai giocatori l'opportunità di scoprire l'atmosfera horror del titolo, ambientato all'epoca della pirateria.
I contenuti della demo
Rispetto alla recente Closed Beta, la demo propone gli stessi sistemi di gioco ma amplia sensibilmente i contenuti disponibili, introducendo cinque forti esplorabili. Prima di ogni missione, i giocatori si ritrovano sulla propria galea, dove possono organizzare la squadra, acquistare equipaggiamento e scegliere la destinazione prima di avventurarsi nella giungla.
L'esplorazione ruota attorno a un ambiente ostile e dinamico, con il giocatore che deve andare alla ricerca di tesori maledetti. La vegetazione reagisce però alle azioni della squadra: più si distruggono cose e si fa rumore, maggiore sarà la risposta dell'ambiente, che diventerà progressivamente più ostile.
Uno degli elementi centrali dell'esperienza è il sistema dedicato alla sanità mentale, che non può mancare nei giochi ispirati all'universo narrativo di Lovecraft. Subire danni riduce infatti la lucidità del personaggio, alterando la percezione della realtà attraverso allucinazioni che compromettono la comunicazione tra i membri del gruppo, nascondono trappole letali e possono perfino far apparire i propri alleati come mostri ostili. Se un compagno caduto non viene rianimato in tempo, tornerà inoltre in vita sottoforma di creatura corrotta, trasformandosi in una nuova minaccia per il resto della squadra.
Per scaricare la demo, andate su Steam.
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