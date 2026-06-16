The Mound: Omen of Cthulhu debutta allo Steam Next Fest con una demo giocabile

A.C.E: Team, gli sviluppatori di The Mound: Omen of Cthulhu, hanno annunciato la disponibilità della demo giocabile in occasione dello Steam Next Fest, in programma fino al 22 giugno. La versione di prova sarà accessibile soltanto per la durata dell'evento e offre ai giocatori l'opportunità di scoprire l'atmosfera horror del titolo, ambientato all'epoca della pirateria.