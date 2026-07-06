Il successo della demo e un nuovo trailer preparano The Mound: Omen of Cthulhu per il lancio su Steam

In vista dell'uscita fissata per il 15 luglio 2026, NACON e ACE Team hanno diffuso un nuovo trailer di The Mound: Omen of Cthulhu , pensato per mostrare i principali pericoli che attendono i giocatori nelle spedizioni all'interno della giungla maledetta. Il titolo arriva al debutto forte dei risultati ottenuti con la demo pubblicata durante il recente Steam Next Fest , che ha coinvolto circa 300.000 giocatori, mentre il gioco ha già superato le 700.000 aggiunte alle liste dei desideri su Steam.

Lovecraft cooperativo

Ispirato al racconto omonimo di H.P. Lovecraft, The Mound: Omen of Cthulhu è un horror cooperativo giocabile da soli oppure in squadre fino a quattro persone. I partecipanti vestono i panni di esploratori incaricati di recuperare tesori nascosti in un continente inesplorato. Prima di ogni missione è possibile scegliere un contratto e organizzare armi ed equipaggiamento a bordo del galeone che funge da base operativa.

L'esplorazione della giungla, tuttavia, non mette alla prova soltanto le capacità di combattimento. Uno degli elementi centrali dell'esperienza è infatti il sistema di sanità mentale, che altera progressivamente la percezione della realtà. Illusioni visive e uditive possono confondere i membri della squadra, provocando errori e persino sabotaggi involontari. Inoltre, gli alleati caduti possono tornare in una forma corrotta e trasformarsi in una minaccia per il resto del gruppo.

Gli sviluppatori sottolineano anche come il gioco privilegi l'atmosfera horror rispetto all'azione. I protagonisti sono esploratori inesperti, dispongono di munizioni limitate e di equipaggiamento che può deteriorarsi, rendendo spesso più conveniente evitare gli scontri diretti, affidarsi alla furtività o scegliere la ritirata piuttosto che affrontare ogni creatura incontrata.

The Mound: Omen of Cthulhu sarà disponibile dal 15 luglio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, con supporto al cross-play.