Sarà possibile provare The Mound: Omen of Cthulhu grazie a una demo in arrivo per lo Steam Next Fest

Nacon e ACE Team hanno annunciato che presto i giocatori avranno modo di farsi un'idea delle dinamiche del survival cooperativo The Mound: Omen of Cthulhu grazie a una demo in arrivo per il prossimo Steam Fest, che si svolgerà tra il 15 e il 22 giugno.

Potrete scaricarla tramite la pagina dedicata del titolo dello store di Valve, a questo indirizzo. Per ingannare l'attesa, qui sotto trovate un nuovo trailer che offre un'anteprima del gameplay e le atmosfere oppressive del gioco.