Sarà possibile provare The Mound: Omen of Cthulhu grazie a una demo in arrivo per lo Steam Next Fest

Nacon e ACE Team hanno annunciato che presto i giocatori avranno modo di farsi un'idea delle dinamiche del survival cooperativo The Mound: Omen of Cthulhu grazie a una demo in arrivo per il prossimo Steam Fest, che si svolgerà tra il 15 e il 22 giugno.
Potrete scaricarla tramite la pagina dedicata del titolo dello store di Valve, a questo indirizzo. Per ingannare l'attesa, qui sotto trovate un nuovo trailer che offre un'anteprima del gameplay e le atmosfere oppressive del gioco.
I contenuti della demo
In The Mound: Omen of Cthulhu i giocatori vestono i panni di esploratori alla ricerca di tesori leggendari nelle profondità di una giungla ostile. La demo supporta fino a quattro giocatori in cooperativa e permette di sperimentare le prime ore dell'avventura, con missioni che spaziano dalla ricerca di artefatti a scontri contro creature mostruose.
Prima di ogni spedizione, il gruppo si riunisce a bordo del galeone per scegliere un contratto e condividere armi ed equipaggiamento. Una volta nella giungla, però, la situazione precipita rapidamente: più ci si addentra, più la percezione della realtà si distorce, fino a compromettere la sanità mentale dei personaggi. Illusioni visive e uditive possono disorientare gli esploratori e portarli a sabotare involontariamente la missione. E nemmeno la morte offre tregua: i compagni caduti possono tornare in forma corrotta, trasformandosi in una minaccia per il resto del team.
Vi ricordiamo che The Mound: Omen of Cthulhu sarà disponibile dal 15 luglio 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC.
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