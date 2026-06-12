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Sarà possibile provare The Mound: Omen of Cthulhu grazie a una demo in arrivo per lo Steam Next Fest

The Mound: Omen of Cthulhu sarà giocabile in anteprima grazie a una demo disponibile durante lo Steam Next Fest di giugno, offrendo un assaggio delle missioni cooperative e delle inquietanti distorsioni mentali che vi attendono nella giungla.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/06/2026
Artwork di The Mound
The Mound: Omen of Cthulhu
The Mound: Omen of Cthulhu
News Video Immagini

Nacon e ACE Team hanno annunciato che presto i giocatori avranno modo di farsi un'idea delle dinamiche del survival cooperativo The Mound: Omen of Cthulhu grazie a una demo in arrivo per il prossimo Steam Fest, che si svolgerà tra il 15 e il 22 giugno.

Potrete scaricarla tramite la pagina dedicata del titolo dello store di Valve, a questo indirizzo. Per ingannare l'attesa, qui sotto trovate un nuovo trailer che offre un'anteprima del gameplay e le atmosfere oppressive del gioco.

I contenuti della demo

In The Mound: Omen of Cthulhu i giocatori vestono i panni di esploratori alla ricerca di tesori leggendari nelle profondità di una giungla ostile. La demo supporta fino a quattro giocatori in cooperativa e permette di sperimentare le prime ore dell'avventura, con missioni che spaziano dalla ricerca di artefatti a scontri contro creature mostruose.

Il survival cooperativo The Mound: Omen of Cthulhu si mostra in un gameplay trailer esteso Il survival cooperativo The Mound: Omen of Cthulhu si mostra in un gameplay trailer esteso

Prima di ogni spedizione, il gruppo si riunisce a bordo del galeone per scegliere un contratto e condividere armi ed equipaggiamento. Una volta nella giungla, però, la situazione precipita rapidamente: più ci si addentra, più la percezione della realtà si distorce, fino a compromettere la sanità mentale dei personaggi. Illusioni visive e uditive possono disorientare gli esploratori e portarli a sabotare involontariamente la missione. E nemmeno la morte offre tregua: i compagni caduti possono tornare in forma corrotta, trasformandosi in una minaccia per il resto del team.

Vi ricordiamo che The Mound: Omen of Cthulhu sarà disponibile dal 15 luglio 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC.

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