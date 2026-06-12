Google introduce il controllo vocale avanzato di Gemini in alcuni modelli di smart TV TCL

Google continua a rafforzare il ruolo di Gemini all'interno del proprio ecosistema digitale, estendendo progressivamente le funzionalità dell'assistente basato sull'intelligenza artificiale a un numero sempre maggiore di dispositivi. L'ultima novità riguarda il settore delle smart TV e, più nello specifico, alcuni modelli TCL equipaggiati con Google TV.
L'azienda di Mountain View ha infatti iniziato a distribuire una funzione annunciata nei mesi scorsi che consente agli utenti di gestire diverse impostazioni del televisore tramite semplici comandi vocali.
L'obiettivo è rendere l'interazione con il dispositivo più immediata, eliminando la necessità di navigare manualmente tra menu e sottomenu spesso complessi.
Come accedere alle nuove funzioni di Gemini sulle smart TV TCL compatibili
Per accedere a queste nuove possibilità sarà sufficiente utilizzare il pulsante dedicato al microfono presente sul telecomando oppure attivare l'assistente pronunciando il classico comando vocale "Ehi Google". Una volta richiamato, Gemini sarà in grado di comprendere le vostre richieste relative alle impostazioni audio e video del televisore.
Gli utenti potranno, ad esempio, modificare parametri come luminosità, contrasto, volume o modalità di visualizzazione senza dover intervenire manualmente. Sarà possibile impartire istruzioni specifiche per adattare rapidamente il televisore a differenti contenuti, come eventi sportivi, programmi televisivi o film.
Gemini potrà anche offrire supporto nella risoluzione di problemi legati alla qualità dell'immagine o dell'audio individuando in autonomia il malfunzionamento.
Quali sono i modelli TCL compatibili con le nuove funzioni Gemini?
Un altro vantaggio riguarda la possibilità di applicare configurazioni ottimizzate in base al tipo di contenuto visualizzato. Con una richiesta generica, come quella relativa a una serata dedicata ai film, l'assistente potrà intervenire su più parametri contemporaneamente per creare un ambiente più adatto alla visione.
Inoltre, Gemini permetterà di aprire direttamente specifiche sezioni delle impostazioni senza dover attraversare numerose schermate intermedie. L'aggiornamento verrà distribuito nelle prossime settimane sui seguenti modelli TCL compatibili:
- TCL QM9K
- TCL X11L
- TCL QM9L
- TCL QM8L
- TCL RM9L
Possedete uno di questi modelli? O avete intenzione di acquistarne uno? Questa novità relativa all'integrazione di Gemini rappresenta un plus? Fateci sapere la vostra nei commenti.
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