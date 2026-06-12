Gothic 1 Remake è un successo: THQ Nordic ha svelato le vendite

Gothic 1 Remake è un successo. THQ Nordic e Alkimia Interactive hanno annunciato che il gioco ha superato le 500.000 copie vendute a livello globale in appena una settimana dal lancio, considerando le versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Insomma, il progetto di rilancio della serie pare aver avuto il suo riscontro positivo, nonostante la lunga attesa.