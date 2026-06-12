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Gothic 1 Remake è un successo: THQ Nordic ha svelato le vendite

A una sola settimana dal lancio, Gothic 1 Remake ha già raggiunto un importante traguardo commerciale.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/06/2026
Quattro personaggi di Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake
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Gothic 1 Remake è un successo. THQ Nordic e Alkimia Interactive hanno annunciato che il gioco ha superato le 500.000 copie vendute a livello globale in appena una settimana dal lancio, considerando le versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Insomma, il progetto di rilancio della serie pare aver avuto il suo riscontro positivo, nonostante la lunga attesa.

Un gioco amato

Anche i dati relativi all'attività dei giocatori su Steam evidenziano un buon avvio. Il 7 giugno il remake ha raggiunto un picco di quasi 78.000 utenti connessi contemporaneamente, mentre sulla piattaforma Valve sono state pubblicate oltre 15.000 recensioni degli utenti, sufficienti a far ottenere al gioco una valutazione complessiva dell'85%, corrispondente al giudizio "Molto positivo".

Gli sviluppatori hanno ringraziato la community per il supporto ricevuto in questi primi giorni dal lancio, rivolgendo un pensiero particolare ai fan storici della serie.

Gothic 1 Remake riceve la patch 1.0.1 anche su PC, con un aiuto per scassinare serrature Gothic 1 Remake riceve la patch 1.0.1 anche su PC, con un aiuto per scassinare serrature

"Siamo entusiasti di questo successo iniziale e desideriamo ringraziare di cuore tutti i giocatori che finora sono entrati nella Colonia, e soprattutto i fan di lunga data che hanno sostenuto la serie Gothic negli ultimi 25 anni. Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza una community così appassionata."

Lo studio ha inoltre confermato che il supporto al gioco proseguirà anche nei prossimi mesi, con ulteriori aggiornamenti e miglioramenti destinati ad affinare l'esperienza di gioco. Se vi interessa avere altri dettagli, leggete la nostra recensione di Gothic 1 Remake.

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