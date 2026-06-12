Gothic 1 Remake riceve la patch 1.0.1 anche su PC, con un aiuto per scassinare serrature

Lo studio ha ringraziato la community per il supporto ricevuto e per il gran numero di segnalazioni e suggerimenti inviati, sottolineando come il feedback dei giocatori sia stato fondamentale per individuare le priorità su cui intervenire: "È passata una settimana dall'uscita di Gothic 1 Remake e abbiamo ricevuto un'enorme quantità di feedback da parte di tutti voi. Grazie per il supporto, le segnalazioni di bug e i suggerimenti: ci aiutano a migliorare il gioco e a offrire la migliore esperienza possibile a tutti", ha dichiarato il team.

Le novità

Tra le novità più significative dell'aggiornamento figura un indicatore della difficoltà delle serrature, introdotto dopo che molti utenti avevano giudicato il nuovo sistema di lockpicking troppo complesso o poco intuitivo. La nuova funzione permette di capire in anticipo quanto sarà difficile forzare una serratura, rendendo il sistema più chiaro senza modificarne il funzionamento.

La copertina della patch 1.0.1

Gli sviluppatori hanno inoltre invitato i giocatori a continuare a utilizzare il modulo dedicato alla segnalazione dei bug, ricordando che ogni report contribuisce ad accelerare l'individuazione e la risoluzione dei problemi. Prima di installare l'aggiornamento è consigliato rimuovere eventuali mod, che potrebbero risultare incompatibili con la nuova versione del gioco. Una volta completato l'update, il numero di build dovrebbe essere CL168781, visibile nel menu delle impostazioni.

Sul fronte tecnico, la patch corregge numerosi crash, inclusi quelli legati a DLSS e FSR, migliora la gestione della memoria, rifinisce il sistema di combattimento, il comportamento degli NPC, l'arrampicata sulle pareti, il tiro con la balestra e diversi aspetti dell'audio, dai passi agli effetti sonori ambientali fino alle transizioni musicali.

L'aggiornamento risolve inoltre una lunga serie di problemi che potevano compromettere missioni e progressione. Sono stati corretti, tra gli altri, bug che impedivano di iniziare alcune quest, diventare Mago del Fuoco, ottenere correttamente punti esperienza dalla Regina dei Minecrawler o affrontare determinati eventi della storia nelle condizioni previste. Sono stati sistemati anche diversi comportamenti dei PNG e l'accesso ai campi.

La patch introduce anche alcune modifiche al bilanciamento. Il Golem di Pietra è ora meno resistente alle armi contundenti e agli incantesimi del vento, mentre Gomez è stato reso più forte grazie all'aumento di salute, resistenze e portata dei suoi attacchi ad area. Ritocchi interessano inoltre numerose creature, tra cui Bloodfly, Harpy, Razor, Snapper, Zombie e Minecrawler, mentre gli incantesimi di fine gioco infliggeranno più danni.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Gothic 1 Remake.