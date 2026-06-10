Nuovo aggiornamento per Gothic 1 Remake su console: introdotto lo sblocco sperimentale del framerate

A seguito dell'aggiornamento pubblicato ieri per PlayStation 5 , Alkimia Interactive ha rilasciato una nuova patch per le versioni console di Gothic 1 Remake , disponibile questa volta anche su Xbox Series X e S . L'aggiornamento, numerato 1.000.005, rende il gioco più stabile e permette di sbloccare il framerate, opzione molto utile soprattutto sulle console più potenti con PlayStation 5 Pro.

E su PC?

Il team di sviluppo ha illustrato i contenuti dell'update con una nota ufficiale, spiegando che introduce: "correzioni di stabilità e miglioramenti per tutte e 4 le console. Offre inoltre un'opzione per sbloccare gli FPS; la funzione di sblocco degli FPS è un po' sperimentale e, al momento, è raccomandata solo su Series X e PS5 Pro".

Per quanto riguarda l'utenza PC, gli sviluppatori hanno invitato ad attendere, assicurando che maggiori informazioni dedicate a questa piattaforma verranno condivise a breve.

Nonostante l'intervento tecnico, il team è consapevole di una serie di problematiche ancora presenti nel gioco e in attesa di risoluzione. Tra le criticità di natura tecnica figurano obiettivi che non si sbloccano correttamente, cali di framerate e comandi che non rispondono come previsto. A questi si aggiungono alcuni bug legati al comportamento dei personaggi non giocanti: i giocatori hanno infatti segnalato la presenza di due scavatori che continuano a seguire il protagonista dopo una specifica missione, l'assenza di Mordreg dal luogo in cui dovrebbe trovarsi e l'impossibilità di combattere Kirgo.

Infine, gli sviluppatori si sono espressi sulla meccanica dello scasso delle serrature, rispondendo alle molte lamentele di chi non ha ben compreso il funzionamento del sistema. Alkimia Interactive sta monitorando i feedback, che attualmente sono contrastanti. A tal proposito, lo studio ha voluto precisare e ricordare alla community che lo scasso diventa più semplice man mano che vi si investono gli appositi punti abilità e che la difficoltà iniziale è mirata proprio a simulare la scarsa abilità del personaggio.