Disponibile la patch 1.0.2 di Gothic 1 Remake, che risolve diversi bug e rivede il bilanciamento

È disponibile su tutte le piattaforme la patch 1.0.2 di Gothic 1 Remake, un aggiornamento che punta soprattutto a risolvere problemi segnalati dalla community e ad affinare diversi aspetti del gioco.
Nel messaggio che accompagna la pubblicazione della patch, gli sviluppatori hanno ringraziato i giocatori per le segnalazioni ricevute nelle ultime settimane: "Grazie per le segnalazioni dei bug che ci avete inviato nelle ultime settimane: ci hanno aiutato molto a migliorare il gioco". Il team invita inoltre gli utenti a continuare a utilizzare il sistema di bug reporting per comunicare eventuali nuovi problemi.
Tutte le novità
Tra le novità principali figura l'introduzione delle modalità Prestazioni e Qualità nel menu grafico delle versioni console, che offre ai giocatori la possibilità di scegliere tra un frame rate più elevato o una migliore resa visiva.
L'aggiornamento risolve inoltre numerosi bug, intervenendo su crash, ottimizzazioni, sincronizzazione dell'audio nelle cutscene, dialoghi, gestione dell'inventario e vari problemi che potevano impedire il corretto avanzamento della storia o compromettere alcune missioni.
Una parte consistente della patch è dedicata alla correzione di quest distribuite lungo tutti i capitoli dell'avventura, eliminando situazioni che potevano bloccare la progressione o causare comportamenti anomali dei personaggi non giocanti.
Non mancano infine gli interventi sul bilanciamento. Lo scassinamento delle serrature assegna ora una piccola quantità di esperienza come ricompensa, mentre viene ridotto il potere di stordimento delle asce a due mani per limitare situazioni di stunlock. Sono stati inoltre potenziati numerosi incantesimi, ritoccati i costi in mana delle magie di livello più elevato e aumentate le statistiche di diverse creature e boss, oltre a quelle di molti personaggi umani di alto rango, con l'obiettivo di offrire una curva di difficoltà più equilibrata nel corso dell'avventura.
Gli sviluppatori ricordano infine di verificare, dopo l'installazione dell'aggiornamento, che il numero di versione visualizzato nelle impostazioni del gioco corrisponda alla build CL 169494, confermando così l'avvenuto aggiornamento all'ultima versione disponibile.
Per altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Gothic 1 Remake.
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