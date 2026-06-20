Disponibile la patch 1.0.2 di Gothic 1 Remake, che risolve diversi bug e rivede il bilanciamento

È disponibile su tutte le piattaforme la patch 1.0.2 di Gothic 1 Remake, un aggiornamento che punta soprattutto a risolvere problemi segnalati dalla community e ad affinare diversi aspetti del gioco.

Nel messaggio che accompagna la pubblicazione della patch, gli sviluppatori hanno ringraziato i giocatori per le segnalazioni ricevute nelle ultime settimane: "Grazie per le segnalazioni dei bug che ci avete inviato nelle ultime settimane: ci hanno aiutato molto a migliorare il gioco". Il team invita inoltre gli utenti a continuare a utilizzare il sistema di bug reporting per comunicare eventuali nuovi problemi.