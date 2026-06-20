Spellcasters Chronicles è arrivato al capolinea: server chiusi e sviluppo interrotto

Gli autori ricordano che il gioco era nato con l'obiettivo di esplorare un nuovo genere per Quantic Dream e realizzare un'esperienza multiplayer, affrontando sfide creative e tecniche inedite per gli autori di Heavy Rain .

Lo sviluppo di Spellcasters Chronicles è stato ufficialmente interrotto e i server sono stati chiusi. Ad annunciarlo è stato il team di sviluppo con un lungo messaggio rivolto alla community, in cui viene spiegata la fine del supporto.

Un addio atteso

Nel messaggio viene inoltre sottolineato il ruolo della community, che ha seguito il progetto fin dai primi annunci. "Attraverso il vostro entusiasmo, i vostri feedback, il vostro incoraggiamento e il vostro supporto siete diventati parte di questo percorso", scrive il team, ringraziando i giocatori per la fiducia dimostrata nel corso degli anni.

Gli sviluppatori spiegano che la creazione di un videogioco richiede un continuo processo di apprendimento, adattamento e decisioni difficili, e che non tutti i progetti riescono a raggiungere il traguardo inizialmente immaginato. "Dopo un'attenta riflessione, abbiamo preso la decisione di concludere lo sviluppo di Spellcasters Chronicles."

Pur riconoscendo il fallimento totale del progetto, lo studio evidenzia come il lavoro svolto non sia stato vano. Le idee sperimentate, le tecnologie sviluppate e l'esperienza maturata continueranno infatti a influenzare i futuri progetti del team.

Il messaggio si conclude con un ulteriore ringraziamento alla community: "Grazie per il vostro entusiasmo. Grazie per la vostra pazienza. Grazie per aver creduto nel progetto e nel team che c'era dietro."

Nelle prossime settimane gli sviluppatori pubblicheranno inoltre una serie di articoli sul sito ufficiale dedicati al dietro le quinte dello sviluppo, illustrando le scelte creative, tecniche e di game design che hanno caratterizzato Spellcasters Chronicles. Sebbene il gioco non sarà più disponibile, il team afferma che il lavoro svolto e la community costruita attorno al progetto continueranno a rappresentare un patrimonio importante per il futuro dello studio.