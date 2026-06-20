Con più di 100 dipendenti, Stormind Games è il più grande studio indipendente italiano

Lo studio ha spiegato anche che il trailer di gameplay mostrato durante il PC Gaming Show Summer Showcase ha ricevuto un'accoglienza molto positiva, tra reazioni, discussioni e teorie sulla nuova avventura.

Ringraziamenti alla community

"Le reazioni, le discussioni e le teorie che stanno già prendendo forma hanno significato molto per noi", scrive il team, che ha voluto esprimere la propria gratitudine alla community per il sostegno dimostrato.

Una foto del team di Stormind Games

Nel messaggio vengono ricordate anche alcune delle collaborazioni già annunciate per il nuovo capitolo della serie. Alla colonna sonora contribuirà il compositore Akira Yamaoka, mentre Cissy Jones e Margaret Robinson entreranno a far parte del cast di doppiatori, con l'obiettivo di dare maggiore profondità ai personaggi e all'atmosfera del gioco.

Lo studio ha quindi ripercorso la propria storia, ricordando come Remothered abbia rappresentato il progetto che ha dato origine a Stormind Games. Nato in Sicilia da un piccolo gruppo di sviluppatori, il team racconta di aver costruito negli anni una community di oltre mezzo milione di giocatori, affrontando successivamente nuove sfide con progetti come A Quiet Place: The Road Ahead e il contributo allo sviluppo di Mafia: Terra Madre, esperienza definita particolarmente significativa per il ritorno simbolico alle proprie radici siciliane.

Come detto, oggi Stormind Games afferma di essere cresciuta fino a diventare il più grande studio indipendente italiano, con quasi cento persone impegnate nello sviluppo di videogiochi. Pur mantenendo lo spirito di un team indipendente, la società spiega di aver raggiunto una struttura produttiva di livello AA, lavorando sia sulle proprie proprietà intellettuali, come Remothered, sia su diversi progetti ancora non annunciati.