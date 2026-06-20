Speedball è gratis per tutto il fine settimana su Steam ed è anche scontato del 70%

Rebellion ha annunciato un weekend gratuito dedicato a Speedball , disponibile su Steam fino al 22 giugno. Per tutta la durata dell'iniziativa il gioco può essere provato senza costi, mentre chi desidera acquistarlo può approfittare di uno sconto del 70% nell'ambito dei saldi dell'editore, che comprendono anche titoli quali Atomfall

Ice Cream

Ambientato in un distopico 2138, Speedball simula uno sport estremo in cui due squadre si affrontano in incontri caratterizzati da velocità e violenza oltre i limiti umani. Si tratta di un reboot della serie nata negli anni dei sistemi a 8-16 bit dai Bitmap Brothers.

Nel mondo di gioco, le grandi corporazioni utilizzano queste competizioni come strumento di intrattenimento per distrarre la popolazione dall'avvenuto collasso sociale. Le partite sono rapide, spettacolari e imprevedibili, con un gameplay che premia passaggi veloci, coordinazione e precisione nei tiri.

Tra le principali modalità figura la League Mode, nella quale dieci squadre si contendono il titolo nel corso di una stagione. Sono inoltre disponibili diverse arene, comprese varianti Standard e Brutal, ciascuna con ostacoli e caratteristiche in grado di influenzare l'andamento delle partite.

Il gioco combina l'azione in stile arcade con elementi di gestione della squadra, consentendo di costruire un roster in base alle abilità e ai talenti dei singoli giocatori. È possibile allenarsi contro l'intelligenza artificiale, affrontare altri utenti online oppure sfidare un amico in multiplayer locale. Tra gli elementi distintivi è presente anche la Slam Cam, una telecamera al rallentatore che mette in risalto i contrasti più spettacolari durante gli incontri.

Se vi interessa, correte su Steam.