Meccha Chameleon supera 5 milioni di copie vendute: in arrivo una nuova mappa ufficiale e altre opzioni di gioco

Gli sviluppatori di Meccha Chameleon , lemorion_1224, hanno celebrato il raggiungimento di un altro importante traguardo nelle vendite del gioco: ha superato i 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Nuovi contenuti in arrivo

Lo studio ha inoltre anticipato i prossimi contenuti in arrivo, confermando che nel prossimo futuro verranno aggiunte una nuova mappa ufficiale e ulteriori opzioni di gioco. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle novità né una finestra di lancio più precisa, ma gli sviluppatori hanno assicurato che gli aggiornamenti saranno disponibili a breve.

L'interfaccia di colorazione di Meccha Chameleon

Mecccha Chameleon è un titoli indie diventato famoso grazie alla viralità avuta su Tik Tok e atri social network. Di suo è un simulatore di nascondino, in cui una squadra si nasconde mimetizzandosi con gli elementi dello scenario (come dei camaleonti, appunto) e un giocatore deve trovarli spruzzandoli con un fucile a vernice. Vince chi non viene trovato entro la scadenza del tempo limite o chi trova tutti i giocatori nascosti.

Il team aveva recentemente annunciato di aver venduto 3 milioni di copie, dopo aver svelato il primo milione. Oltre il trampolino social, il gioco è favorito dal prezzo estremamente accessibile (costa 6,15 euro) e dalla sua formula estremamente semplice, che consente a chiunque di iniziare a giocare. Se vi interessa, lo trovate su Steam.