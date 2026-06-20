Claude Guillemot, co-fondatore di Ubisoft, è morto in un incidente aereo

Il co-fondatore di Ubisoft era anche il proprietario del velivolo nonché membro dell'equipaggio composto da due sole persone, entrambe decedute a causa dello schianto, mentre si stavano recando a una sorta di raduno di aerei e amatori dell'aviazione.

Stando a quanto riferito dal dipartimento Loire-Atlantique dei Vigili del Fuoco, l'incidente è avvenuto ieri e ha visto precipitare il Cessna 421 su cui si trovava Guillemot insieme a un'altra persona, durante il tragitto da Rennes a La Baule.

Uno dei cinque fratelli fondatori di Ubisoft

Claude era uno dei cinque fratelli Guillemot: Claude, Christian, Gérard, Michel e Yves e forse uno di quelli meno noti in ambito videoludico, nonostante si tratti comunque di uno dei fondatori della celebre compagnia Ubisoft.

Claude Guillemot

Negli anni 80, con gli altri fratelli, ebbe l'idea di trasformare l'azienda di famiglia, che era specializzata in materiali per l'agricoltura, in un ambito più tecnologicamente avanzato e profittevole, passando prima per i CD audio e arrivando poi all'idea di lanciarsi nel mondo degli home computer.

L'impresa iniziò come sistema di distribuzione locale di hardware e software dal Regno Unito e dagli USA attraverso Guillemot Informatique come una sorta di servizio di ordini via posta, ma si trasformò successivamente in una software house con la fondazione di Ubi Soft, come era chiamata inizialmente, come abbreviazione di "ubiquitous software".

Il volto pubblico di Ubisoft divenne Yves Guillemot, nominato poi CEO di Ubisoft e fratello più in vista della famiglia nell'ambito videoludico, mentre Claude è rimasto sempre piuttosto lontano dai riflettori, pur avendo avuto comunque un ruolo chiave nella costruzione della compagnia.