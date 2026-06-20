È morto Bobby Prince, storico compositore della colonna sonora di Doom

Prince aveva 81 anni ed è entrato nella storia dei videogiochi per aver firmato alcune pietre miliari nelle colonne sonore del medium come le musiche di Doom, Doom 2, Wolfenstein 3D e altri .

"Robert Caskin "Bobby" Prince III, amato marito, padre, nonno, fratello, zio, veterano, avvocato, musicista, compositore e amico, è entrato serenamente attraverso le porte musicali del Paradiso il 16 giugno 2026", si legge nella comunicazione ufficiale, che riferisce dunque della morte avvenuta già nei giorni scorsi.

Una leggenda della musica videoludica

Bobby Prince è dunque venuto a mancare proprio a pochi giorni di distanza da una grande onorificenza ricevuta, con l'introduzione della colonna sonora di Doom all'interno della Biblioteca del Congresso USA, un riconoscimento riservato a opere che hanno lasciato il segno nel panorama culturale.



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Il suo stile, denso di ispirazioni tratte dall'heavy metal classico tra band come Metallica, Judas Priest e Diamond Head ha caratterizzato i videogiochi di id Software, Apogee e 3D Realms, che a loro volta hanno profondamente segnato la storia videoludica a partire dagli anni 90.

Id Software ovviamente ha riferito la scomparsa di Prince con un messaggio in cui celebra il musicista: "Riposi in pace il pioniere della musica videoludica Bobby Prince. La tua musica vivrà per sempre", si legge nel tweet dell'account ufficiale dello studio riportato qui sopra.

Il suo collega e compositore Lee Jackson, che ha firmato insieme a lui la colonna sonora di Duke Nukem 3D e Rise of the Triad, l'ha ricordato come "un maestro, un mentore e un amico", mentre anche i co-fondatori di id Software, come Tom Hall e John Romero, hanno espresso il proprio cordoglio con messaggi attraverso i propri account personali.