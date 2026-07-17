Il gioco del criceto seduttore è disponibile su Steam

Come provato anche nella demo, il gioco segue le vicende di Kota Kurono , un giovane che, tornato nella sua città natale dopo sei anni, subisce un incidente stradale che lo porta a una bizzarra reincarnazione : si risveglia, infatti, nel corpo di un criceto. Ad accoglierlo sono le sorelle Shiratori, sue amiche d'infanzia, che diventano inconsapevolmente le sue padrone.

Il panorama dei simulatori di appuntamenti si è appena arricchito di un titolo decisamente atipico: Sweet Hamster Days , disponibile da oggi su Steam . Il progetto nasce da una collaborazione tra il celebre magazine giapponese FRIDAY e Kodansha Game Creators Lab con l'obiettivo di portare l'estetica delle pubblicazioni cartacee verso un'esperienza interattiva con attori veri, criceto compreso.

Tre ragazze per un criceto

La convivenza offre al protagonista, ribattezzato "Hamta", l'opportunità di osservare da vicino la vita delle tre giovani donne, scoprendo che dietro la facciata quotidiana si nascondono molte situazioni irrisolte. Il giocatore, nei panni del piccolo roditore, dovrà cercare di comprendere cosa sia accaduto durante i sei anni di assenza di Kota, con l'obiettivo di ricucire il rapporto tra Himari, Futaba e Miyu.

La storia è stata scritta da Ken Shimomura, noto per aver lavorato a titoli come Chain Chronicle e Onmyoji. A interpretare le sorelle Shiratori sono tre volti noti del panorama nipponico:

Himari Shiratori (interpretata da Sayaka Tomaru): La sorella maggiore, consulente di successo che, tra le mura domestiche, predilige uno stile di vita rilassato.

Futaba Shiratori (interpretata da Momoha Takatsuru): La sorella di mezzo, studentessa universitaria dedita al balletto e al rigore, che rivela lati inediti del suo carattere solo in privato.

Miyu Shiratori (interpretata da Shiori Ikemoto): La sorella minore, musicista di talento che sta affrontando un periodo di incertezza personale.

Gli sviluppatori precisano che la produzione, classificata come romance sim, presenta scene in cui i personaggi indossano abbigliamento da mare o costumi. A tal proposito, viene sottolineato che tutti i membri del cast, al momento delle riprese, avevano un'età superiore ai 21 anni, garantendo così la piena maggiore età dei soggetti rappresentati. Immginiamo che l'avviso serva a evitare polemiche strumentali.