La serie Senran Kagura potrebbe tornare presto su PC e console

Durante il briefing finanziario relativo al primo trimestre dell'anno fiscale che si concluderà il 31 marzo 2027, il publisher Marvelous ha discusso le strategie future della sua sussidiaria Honey ∞ Parade Games. Lo studio di sviluppo, specializzato in titoli bishojo e noto soprattutto per il franchise di Senran Kagura , potrebbe presto riaffacciarsi sul mercato dei videogiochi tradizionali per console e PC .

A partire dal 2020, la produzione del team si è concentrata in larga parte su titoli free-to-play e live-service, tra cui Dolphin Wave e l'ormai dismesso Shinobi Master Senran Kagura: New Link.

Si tratta di una strategia che si è rivelata solida dal punto di vista economico: il presidente e CEO di Marvelous, Shinichi Terui, ha infatti sottolineato il buon momento finanziario dello studio, trainato proprio dai ricavi stabili di Dolphin Wave e dalle royalty di licenza legate a Shinobi Master.

Tuttavia, illustrando le direttive strategiche per le aziende del gruppo, Terui ha aperto alla possibilità di un ritorno alle produzioni tradizionali tanto attese dai fan storici. Il CEO ha dichiarato che, per il futuro, l'azienda sta valutando di concentrarsi "non solo sui giochi online, ma anche sull'ingresso nel business dei giochi consumer", un termine che nel mercato nipponico indica specificamente la produzione di titoli a prezzo pieno destinati a console e PC.

Nel frattempo, la linea produttiva attuale dello studio proseguirà come previsto con il lancio del prossimo capitolo live-service del suo franchise di punta. L'uscita di Shinovi Nexus: Senran Kagura rimane infatti programmata per il 2026 sul mercato giapponese, dove sarà reso disponibile per dispositivi iOS, Android e PC.