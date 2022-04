Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars, la recensione di uno strampalato crossover

Oggi usiamo spesso il termine "fanservice" perché questa usanza d'infarcire videogiochi, film, anime e quant'altro di rimandi ad altri prodotti o media che compiacciono soprattutto gli appassionati si è allargata a macchia d'olio. Le sue origini, tuttavia, risalgono al Sol Levante, e a un significato più... ampio, per così dire, che abbracciava anche l'erotismo e la volontà di compiacere gli utenti anche in un altro senso. Questo spiega le forme prosperose delle protagoniste di serie come Senran Kagura e Hyperdimension Neptunia, che uno zoccolo duro se lo sono ritagliato pure nel nostro paese: il primo grazie a un paio di action game molto ben confezionati per Nintendo 3DS, il secondo con alcuni JRPG parodistici particolarmente riusciti.

Dialoghi su dialoghi

Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars, abbiamo visto fanservice più osé

L'idea di strizzare l'occhio alle fanbase con un titolo ibrido che fosse in parte visual novel e in parte action poteva anche avere un senso, se solo non ci si fosse sbilanciati troppo nella prima direzione. Non abbiamo nulla contro le visual novel e non sta scritto da nessuna parte che queste eroine debbano menarsi continuamente, ma mezz'ora di dialoghi prima di cominciare davvero a giocare non sono esattamente sostenibili.

Che la trama non fosse shakespeariana c'era da aspettarselo: al di là di questo improbabile incontro di franchise, abbiamo un'isola a forma di shuriken chiamata Gamninjustri (sic!) sotto assedio da parte della Steeme Legion, proprio mentre le due fazioni che la proteggono sono impegnate a farsi la guerra. Da una parte abbiamo le quattro eroine della serie Neptunia e dall'altra ci sono le più famose kunoichi della serie Senran Kagura: di fronte alla minaccia, dovranno per forza combattere insieme.

Tenete presente che Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars è uno spin-off e non è necessario conoscere i franchise originali per capire la storia. I personaggi sono tutti riproposti come fosse una realtà alternativa in cui ricoprono ruoli diversi, pur mantenendo le stesse personalità, e già a questo punto si notano parecchie incongruenze che fanno pensare a una lavorazione superficiale: Neptune, Vert, Blanc e Noire sono state completamente ridisegnate per l'occasione, mentre Asuka, Homura, Yumi e Miyabi sono pressoché identiche alle loro controparti classiche.

In effetti, è l'intero gioco a essere sbilanciato nella direzione di Neptunia, tant'è che a un certo punto ci si rende conto che se al posto delle kunoichi di Senran Kagura avessero messo quattro personaggi completamente diversi, nulla sarebbe cambiato né ai fini della narrativa, né in termini di gameplay.

Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars, Neptune si trasforma in Purple Heart

È davvero un peccato, forse dovuto al fatto che i creatori di Senran Kagura hanno praticamente abbandonato la serie a causa delle censure sempre più serrate. Alla fine, Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars non ha neppure un briciolo di quell'erotismo soft che faceva tanto ridere i fan di Senran Kagura, e si regge solo sui verbosi dialoghi che fortunatamente strappano più di qualche sorriso, proseguendo sulla fortunata strada della parodia intrapresa da Tamsoft con la serie Neptunia. Considerando che il gioco si completa in meno di dieci ore e che la maggior parte del tempo si passa a leggere i deliri di queste waifu, diciamo che la parte narrativa è forse quella più riuscita, il che è un problema quando si parla di un action game.