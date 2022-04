Glover è arrivato anche su PC, è un gioco di culto dell'epoca Nintendo 64

Glover di Interactive Studio è un titolo di culto uscito nel 1998 su Nintendo 64 prima e PlayStation poi. Ora è stato laniato anche su PC. Gli sviluppatori hanno eseguito il port partendo dal codice della versione Nintendo 64.

Un'immagine della versione PC di Glover

Il gioco è disponibile su Steam e GOG ed è identico all'originale, solo adattato per i moderni sistemi da gioco. Il protagonista è sempre il guanto magico Glover che deve raccogliere sette cristalli per fermare Cross-Stitch, il suo gemello malvagio che vuole conquistare il mondo.

In totale il gioco è composto da trenta livelli, divisi in sei mondi. Il gameplay sfrutta le caratteristiche di Glover, ossia la sua natura di guanto, per farli afferrare nemici e oggetti. Come ogni platform dell'epoca, Glover è pieno di puzzle da risolvere per andare avanti. In totale ci sono più di trenta tra nemici e personaggi.

