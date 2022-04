Trek to Yomi: Devolver prende in giro Sonic Origins con la sua "guida per il preorder"

Il nuovo tweet da parte di Devolver Digital e dedicato al lancio di Trek to Yomi è chiaramente una presa in giro di quanto comunicato di recente da Sega per quanto riguarda i preorder di Sonic Origins e il suo complesso schema di bonus legati ai vari tier di acquisto.

In effetti, lo schema pubblicato da Sega ha un che di assurdo, sotto alcuni aspetti: come potete vedere qui sotto, vengono elencati i vari bonus aggiuntivi per chi acquista le varie tipologie di preorder attraverso ben 5 livelli progressivi, che sbloccano vari extra e aggiunte.

Sonic Origins, il bizzarro schema di bonus previsti per i preorder

Tra queste si trovano anche aggiunte piuttosto peculiari come "Animazione del personaggio nel menù", "controllo della telecamera sulle isole del Menù" e anche le missioni al livello difficile che sono legate esclusivamente alla Digital Deluxe Edition o al Premium Fun Pack.

Insomma, ce n'è chiaramente abbastanza da stimolare Devolver Digital a una risposta, considerando che l'etichetta in questione non le manda proprio a dire, solitamente. Il risultato è visibile nel tweet riportato qui sotto, dedicato a Trek to Yomi e chiaramente da intendere in maniera ironica.



"Il nostro dipartimento marketing ha creato una comoda guida per i preorder di Trek to Yomi", si legge nel messaggio, con un'immagine che fa il verso a quella di Sonic Origins ma che, di fatto, mostra come tutti i preorder siano uguali e contengano tutti gli stessi elementi.

Per il resto, ricordiamo che l'uscita di Trek to Yomi è fissata per il 5 maggio e che potete conoscerlo meglio nel nostro provato pubblicato il mese scorso.