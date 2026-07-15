Glen Schofield, autore di Dead Space, ha annunciato il suo ritiro dallo sviluppo di videogiochi

In un messaggio pubblicato su LinkedIn, Glen Schofield, game designer e director che ricordiamo in particolare come autore di Dead Space, ha annunciato il suo ritiro dal mondo dello sviluppo videoludico, almeno per quanto riguarda il lavoro standard giornaliero in questo ambito.

Schofield non ha dato particolari spiegazioni per la sua scelta, ma il modo in cui ha riferito la questione lascia aperta la possibilità che possa ancora avere a che fare con la creazione di videogiochi, magari in qualità di consulente, ma di fatto ha deciso di abbandonare il "lavoro quotidiano" sullo sviluppo di videogiochi.

L'annuncio è arrivato attraverso un video nel quale lo sviluppatore è apparso alquanto commosso, ringraziando i colleghi e tutti coloro con cui ha avuto modo di collaborare e conoscere nel mondo della creazione di videogiochi durante i suoi lunghi 35 anni di carriera.