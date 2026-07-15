Castlevania: Belmont's Curse ha una data di uscita fissata anche su Nintendo Switch

Konami aveva annunciato la data di uscita di Castlevania: Belmont's Curse già il mese scorso, ma tra le piattaforme confermate mancava ancora Nintendo Switch: la console è stata aggiunta adesso in maniera ufficiale e dunque possiamo confermare che il gioco arriverà il 15 ottobre anche sulla piattaforma Nintendo.
Castlevania: Belmont's Curse arriverà dunque il 15 ottobre anche su Nintendo Switch, oltre che su PC, PS5 e Xbox Series X|S nello stesso giorno, in base a quanto riferito dalla stessa Konami con una precisazione emersa proprio nelle ore scorse.
Il dubbio era emerso perché, con la pubblicazione del trailer con data di uscita, il logo della console Nintendo non compariva alla fine, facendo pensare a una possibile uscita dilazionata.
Il ritorno di Castlevania
Non sarà dunque questo il caso, con Castlevania: Belmont's Curse che arriverà contemporaneamente su tutte le piattaforme nello stesso giorno, ovvero il 15 ottobre: insieme a questa conferma, Konami ha anche aperto le prenotazioni per il gioco.
Il gioco in questione è un vero e proprio nuovo capitolo nella serie di Castlevania, che riprende la struttura classica con alcuni elementi tratti dal genere che si è venuto definendo come "metroidvania".
Castlevania: Belmont's Curse è sviluppato in collaborazione con Evil Empire e Motion Twin, ovvero gli autori di Dead Cells e The Rogue Prince of Persia, e riprende alcuni elementi proprio da questi titoli, paradossalmente ispirati già a loro volta proprio dalla serie Castlevania.
Lo scorso aprile avevamo visto il gameplay di Castlevania: Belmont's Curse e spiegare in maniera più diretta il funzionamento del gioco.