Castlevania: Belmont's Curse ha una data di uscita fissata anche su Nintendo Switch

Il dubbio era emerso perché, con la pubblicazione del trailer con data di uscita , il logo della console Nintendo non compariva alla fine, facendo pensare a una possibile uscita dilazionata.

Konami aveva annunciato la data di uscita di Castlevania: Belmont's Curse già il mese scorso, ma tra le piattaforme confermate mancava ancora Nintendo Switch : la console è stata aggiunta adesso in maniera ufficiale e dunque possiamo confermare che il gioco arriverà il 15 ottobre anche sulla piattaforma Nintendo.

Il ritorno di Castlevania

Non sarà dunque questo il caso, con Castlevania: Belmont's Curse che arriverà contemporaneamente su tutte le piattaforme nello stesso giorno, ovvero il 15 ottobre: insieme a questa conferma, Konami ha anche aperto le prenotazioni per il gioco.

Il gioco in questione è un vero e proprio nuovo capitolo nella serie di Castlevania, che riprende la struttura classica con alcuni elementi tratti dal genere che si è venuto definendo come "metroidvania".

Castlevania: Belmont's Curse è sviluppato in collaborazione con Evil Empire e Motion Twin, ovvero gli autori di Dead Cells e The Rogue Prince of Persia, e riprende alcuni elementi proprio da questi titoli, paradossalmente ispirati già a loro volta proprio dalla serie Castlevania.

Lo scorso aprile avevamo visto il gameplay di Castlevania: Belmont's Curse e spiegare in maniera più diretta il funzionamento del gioco.