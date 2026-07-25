Castlevania: Belmont's Curse andrà a 30 fps su Nintendo Switch

Tra i giochi più attesi di questo affollatissimo autunno è emerso anche Castlevania: Belmont's Curse, vero e proprio nuovo capitolo della storica serie di Konami che sembra promettere davvero grandi cose, dunque potrebbe risultare interessante sapere che il gioco su Nintendo Switch girerà a 30 frame al secondo.

L'informazione arriva direttamente dal sito ufficiale di Konami e rappresenta una variazione rispetto alle altre versioni del gioco, considerando che su PC, PS5 e Xbox Series X|S andrà a 60 fps, cosa che ovviamente sarebbe auspicabile per un action di questo tipo.

Sul fronte delle performance, insomma, ci possiamo aspettare una netta differenza per Castlevania: Belmont's Curse su Nintendo Switch rispetto alle altre piattaforme, in attesa di avere un'idea più precisa di come questo appaia dal vivo.