Castlevania: Belmont's Curse andrà a 30 fps su Nintendo Switch

Tra i giochi più attesi di questo affollatissimo autunno è emerso anche Castlevania: Belmont's Curse, vero e proprio nuovo capitolo della storica serie di Konami che sembra promettere davvero grandi cose, dunque potrebbe risultare interessante sapere che il gioco su Nintendo Switch girerà a 30 frame al secondo.
L'informazione arriva direttamente dal sito ufficiale di Konami e rappresenta una variazione rispetto alle altre versioni del gioco, considerando che su PC, PS5 e Xbox Series X|S andrà a 60 fps, cosa che ovviamente sarebbe auspicabile per un action di questo tipo.
Sul fronte delle performance, insomma, ci possiamo aspettare una netta differenza per Castlevania: Belmont's Curse su Nintendo Switch rispetto alle altre piattaforme, in attesa di avere un'idea più precisa di come questo appaia dal vivo.
E come andrà su Switch 2?
È ancora decisamente presto per fare confronti, ma intanto emerge questa caratteristica su Castlevania: Belmont's Curse, cosa che comunque potrebbe essere comprensibile considerando la differenza di potenziale tra la console ibrida e le altre piattaforme in questione.
Stiamo parlando peraltro di Nintendo Switch 1, l'unica delle console Nintendo su cui è stato confermato l'arrivo di Castlevania: Belmont's Curse per la data di uscita fissata del 15 ottobre.
Questo significa che le cose potrebbero andare diversamente su Nintendo Switch 2, considerando l'hardware evoluto su cui questa si basa rispetto alla console precedente: restiamo dunque in attesa di eventuali comunicazioni sull'arrivo del nuovo titolo su Switch 2 e le sue caratteristiche.
Di recente abbiamo visto il gioco in un trailer all'Xbox Games Showcase di inizio giugno.