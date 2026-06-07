Castlevania: Belmont's Curse ha una data di uscita, annunciata in trailer all'Xbox Games Showcase

In questo caso abbiamo a che fare anche con una Parigi medievale , invasa da inquietanti mostri e distruzione generale, dove solo un leggendario cacciatore di vampiri può risolvere la situazione.

Anche Castlevania: Belmont's Curse è tornato a farsi vedere durante l'Xbox Games Showcase, con un trailer che ha anche annunciato la data di uscita del gioco: arriverà il 15 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Una versione moderna di Castlevania

Castlevania: Belmont's Curse è sviluppato da Evil Empire e Motion Twin in collaborazione con Konami, riproponendo dunque la partnership vista anche con l'espansione di Dead Cells dedicata alla serie Castlevania e facendo probabilmente tesoro di quell'esperienza positiva.

Parigi è in preda al caos mentre creature mostruose emergono improvvisamente dall'ombra. Armata della leggendaria frusta sacra, la cacciatrice di vampiri erede del leggendario Trevor Belmont si avventura tra le strade in fiamme e il castello incombente per dare la caccia ai nuovi e antichi demoni.

La posta in gioco sembra dunque particolarmente alta in questo caso, con un'intera città infestata oltre al buon vecchio castello di Dracula, e possibili conseguenze sul mondo intero.

La frusta iconica della serie è ora più importante che mai e parte integrante del gameplay, con la possibilità di utilizzarla per ampliare i movimenti della protagonista e ovviamente come arma di attacco.

Lo scorso aprile avevamo visto un trailer con il gameplay di Castlevania: Belmont's Curse, ora torniamo a vedere un altro video con tanto di data di uscita.