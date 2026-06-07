Castlevania: Belmont's Curse ha una data di uscita, annunciata in trailer all'Xbox Games Showcase

Anche Castlevania: Belmont's Curse è tornato a farsi vedere durante l'Xbox Games Showcase, con un trailer che ha anche annunciato la data di uscita del gioco: arriverà il 15 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.
Ambientato 23 anni dopo Dracula's Curse, il nuovo capitolo mette in scena le avventure di un giovane Belmont lanciato in un'altra missione estremamente complicata, alle prese con le forze dell'oscurità manifestate, ancora una volta, con il noto castello.
In questo caso abbiamo a che fare anche con una Parigi medievale, invasa da inquietanti mostri e distruzione generale, dove solo un leggendario cacciatore di vampiri può risolvere la situazione.
Una versione moderna di Castlevania
Castlevania: Belmont's Curse è sviluppato da Evil Empire e Motion Twin in collaborazione con Konami, riproponendo dunque la partnership vista anche con l'espansione di Dead Cells dedicata alla serie Castlevania e facendo probabilmente tesoro di quell'esperienza positiva.
Parigi è in preda al caos mentre creature mostruose emergono improvvisamente dall'ombra. Armata della leggendaria frusta sacra, la cacciatrice di vampiri erede del leggendario Trevor Belmont si avventura tra le strade in fiamme e il castello incombente per dare la caccia ai nuovi e antichi demoni.
La posta in gioco sembra dunque particolarmente alta in questo caso, con un'intera città infestata oltre al buon vecchio castello di Dracula, e possibili conseguenze sul mondo intero.
La frusta iconica della serie è ora più importante che mai e parte integrante del gameplay, con la possibilità di utilizzarla per ampliare i movimenti della protagonista e ovviamente come arma di attacco.
Lo scorso aprile avevamo visto un trailer con il gameplay di Castlevania: Belmont's Curse, ora torniamo a vedere un altro video con tanto di data di uscita.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.