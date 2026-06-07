Vivarium: annunciato per il 2027 il nuovo life-sim ispirato all'animazione giapponese

Il recente evento di presentazione di Xbox ha ospitato l'annuncio di Vivarium, un simulatore di vita caratterizzata da un'estetica ispirata alle serie e ai film d'animazione giapponesi tradizionali. Il progetto, la cui uscita è programmata per il 2027, è attualmente in fase di sviluppo presso Studio Meadowflower. La pubblicazione è in mano a Serenity Forge, che per l'occasione ha stretto una stretta collaborazione con realtà di spicco dell'intrattenimento nipponico e dell'animazione come Shochiku e Crunchyroll.

Il primo filmato mostrato al pubblico ha illustrato le meccaniche basilari del gioco, incentrate su un'esperienza tranquilla e quotidiana. L'ambientazione principale è costituita da un mondo esplorabile racchiuso all'interno di un grande terrario, popolato da abitanti con i quali il giocatore potrà interagire. A scandire i ritmi di gioco sarà presente un sistema di scorrimento del tempo dinamico.

Oltre alla componente esplorativa e gestionale, Vivarium proporrà una struttura narrativa non lineare legata alla scoperta dei vari misteri del terrario. Lo sviluppo della storia, hanno anticipato gli sviluppatori, sarà influenzato direttamente dalle scelte compiute dall'utente durante l'avventura.

Al lancio, Vivarium sarà disponibile su Xbox Series X e S, PC e tramite servizi in cloud. Il gioco supporterà la funzionalità Xbox Play Anywhere (che permette di condividere progressi e acquisti tra console e PC) e farà parte fin dal primo giorno del catalogo di Xbox Game Pass. Il team di sviluppo ha rimandato ai propri canali ufficiali per future comunicazioni riguardanti l'eventuale arrivo del titolo su altre piattaforme.