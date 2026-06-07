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Magicians: The Devil's Deal è un action in prima persona a base di magia e demoni

Durante l'Xbox Games Showcase, Focus Entertainment ha annunciato Magicians: The Devil's Deal, un action in prima persona a base di magia e demoni.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/06/2026
Il Diavolo in Magicians: The Devil's Deal

Durante l'Xbox Games Showcase Uppercut Games e Focus Entertainment hanno annunciato Magicians: The Devil's Deal, un action in prima persona a base di magie e demoni che uscirà nel corso del 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il gioco racconta la storia di Jacob Menteuro, un celebre prestigiatore dotato di capacità quasi sovrannaturali che viene tradito da alcuni colleghi e trascinato all'Inferno per finire imprigionato a Theatreland: un luogo inquietante che sembra una versione distorta della Londra vittoriana.

A causa di un patto stretto con il Diavolo in persona, Jacob dovrà cimentarsi in un'impegnativa caccia per individuare le entità note come Maestri e sottrarre loro i poteri, cercando quindi di scoprire la verità su chi lo abbia tradito e infine tornare a casa.

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Tuttavia, il confine fra vendetta e dannazione si farà sempre più sottile durante la campagna di Magicians: The Devil's Deal, all'interno di un viaggio in cui ogni vittoria rischia di trascinare il protagonista ancora più a fondo nell'oscurità.

Combattimenti a base di magia

Uno degli elementi più interessanti di Magicians: The Devil's Deal è il sistema di combattimento, interamente costruito attorno alle arti dell'illusionismo. Le classiche tecniche da prestigiatore vengono reinterpretate in chiave offensiva e strategica: le carte si trasformano in proiettili, le catene diventano strumenti per immobilizzare gli avversari e perfino la gravità può essere manipolata.

Gli sviluppatori promettono una forte enfasi sulla sperimentazione e sull'adattamento: ogni potere acquisito amplia le possibilità di approccio agli scontri, consentendo ai giocatori di sviluppare uno stile personale e affrontare nemici sempre più complessi.

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