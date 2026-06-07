Magicians: The Devil's Deal è un action in prima persona a base di magia e demoni

Durante l'Xbox Games Showcase Uppercut Games e Focus Entertainment hanno annunciato Magicians: The Devil's Deal, un action in prima persona a base di magie e demoni che uscirà nel corso del 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il gioco racconta la storia di Jacob Menteuro, un celebre prestigiatore dotato di capacità quasi sovrannaturali che viene tradito da alcuni colleghi e trascinato all'Inferno per finire imprigionato a Theatreland: un luogo inquietante che sembra una versione distorta della Londra vittoriana.

A causa di un patto stretto con il Diavolo in persona, Jacob dovrà cimentarsi in un'impegnativa caccia per individuare le entità note come Maestri e sottrarre loro i poteri, cercando quindi di scoprire la verità su chi lo abbia tradito e infine tornare a casa.

Tuttavia, il confine fra vendetta e dannazione si farà sempre più sottile durante la campagna di Magicians: The Devil's Deal, all'interno di un viaggio in cui ogni vittoria rischia di trascinare il protagonista ancora più a fondo nell'oscurità.