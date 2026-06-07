La data di uscita di Resonance: A Plague Tale Legacy è stata annunciata con un trailer

Resonance: A Plague Tale Legacy ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Asobo Studio con un nuovo trailer pubblicato durante l'Xbox Games Showcase: il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 27 agosto.

Le sequenze del video ribadiscono i presupposti del prequel, che ci metterà al comando di Sophia e offrirà un gameplay diverso rispetto ai due precedenti capitoli della saga, più incentrato sull'azione e dotato dunque di un sistema di combattimento dinamico e spettacolare.

Gli scontri presenti nel trailer ricordano da vicino quelli di Assassin's Creed, finisher incluse, ma non saranno chiaramente gli unici aspetti di un'esperienza che include anche fasi esplorative, elementi stealth e, naturalmente, un sacco di enigmi ambientali da risolvere.

Sophia, in particolare, tornerà dopo la sua comparsa in A Plague Tale: Requiem, ma la ritroveremo in una versione più giovane di quindici anni, probabilmente meno dura e risoluta rispetto a quanto visto in precedenza.