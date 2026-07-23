Manca poco più di un mese all'uscita di Resonance: A Plague Tale Legacy, prenota la tua copia PS5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare la propria copia PS5 di Resonance: A Plague Tale Legacy al prezzo finale di 59,99€. L'uscita è prevista per il 27 agosto 2026. Effettua il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Resonance: A Plague Tale Legacy amplia l'universo narrativo della serie A Plague Tale con una nuova avventura ambientata 15 anni prima degli eventi raccontati in A Plague Tale: Requiem. Il gioco introduce una protagonista inedita, Sophia, una giovane predatrice dal carattere deciso, costretta alla fuga mentre cerca di scoprire la verità sulle proprie origini e sui misteri legati al suo passato.