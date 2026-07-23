Samsung presenta i suoi primi occhiali smart basati sull’ecosistema Galaxy: ecco caratteristiche e design

In occasione del Galaxy Unpacked, Samsung ha anche presentato i nuovi occhiali smart sviluppati in collaborazione con Gentle Monster e Warby Parker. Già in precedenza abbiamo potuto vedere i concept annunciati durante l'ultimo Google I/O, ma adesso sono state riportate ulteriori informazioni, insieme ad alcune immagini specifiche. Vediamo tutti i dettagli.

L'ecosistema Galaxy e l'IA di Google Gemini giocano un ruolo cruciale nell'intera esperienza, ma ovviamente restiamo in attesa di ulteriori dettagli, soprattutto per quanto riguarda prezzi, specifiche tecniche e funzionalità nel dettaglio.

In entrambi i casi, le montature sono state progettate per garantire comfort durante l'uso quotidiano , offrendo al tempo stesso resistenza e affidabilità nel lungo periodo. Si tratta di dispositivi progettati per l'uso quotidiano ma pensati per offrire un'assistenza basata sull'intelligenza artificiale . L'IA offre informazioni in tempo reale: può ad esempio riassumere messaggi lunghi, offrire traduzioni in tempo reale o consentire il controllo dell'esperienza tramite interazioni vocali o testuali.

Come vi abbiamo anticipato, si tratta di due design diversi. L'edizione Gentle Monster , ad esempio, presenta una montatura sottile nera, con bordi inferiori arrotondati e una linea superiore dritta.

Caratteristiche tecniche

Gli occhiali sono dotati di una fotocamera integrata e utilizzano la piattaforma Snapdragon AR1 Gen1, pensata per garantire le prestazioni necessarie alle funzioni di intelligenza artificiale e all'assistenza in tempo reale. La batteria offre fino a 9 ore di utilizzo con una singola carica e fino a 7 ricariche complete aggiuntive grazie alla custodia di ricarica.

E voi siete interessati a questo prodotto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo, abbiamo provato il nuovo pieghevole Galaxy Z Fold8, un dispositivo dal formato a passaporto.