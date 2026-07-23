Pur essendo incentrato sul single player, inoltre, Splatoon Raiders può essere giocato in cooperativa per quattro partecipanti , affrontando così le insidie delle varie missioni insieme agli amici, sia online che in wireless locale, moltiplicando il divertimento.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Splatoon Raiders , il gioco introduce diverse novità rispetto ai precedenti episodi della serie; a cominciare dai congegni , dispositivi speciali collegati a tre differenti tipologie di serbatoi che consentono di personalizzare il proprio stile di combattimento.

L'aggiornamento di lancio di Splatoon Raiders su Nintendo Switch 2 è disponibile

In Splatoon Raiders dovremo affrontare queste creature divise in differenti categorie , dai più comuni alle unità corazzate, munite di attacchi speciali o agli enormi boss, per ottenere metalli preziosi e uova di pesce essenziali per alimentare i nostri sforzi esplorativi e migliorare l'equipaggiamento.

Splatoon Raiders è disponibile da oggi , in esclusiva su Nintendo Switch, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione, che ci introduce agli scenari, ai personaggi e alle meccaniche di questa nuova esperienza a base single player.

Splatoon Raiders è disponibile a partire da oggi, in esclusiva su Nintendo Switch 2, e non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio.

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Splatoon Raiders è disponibile da oggi e il trailer di lancio è uno spettacolo