Splatoon Raiders è disponibile da oggi e il trailer di lancio è uno spettacolo

Splatoon Raiders è disponibile da oggi, in esclusiva su Nintendo Switch, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione, che ci introduce agli scenari, ai personaggi e alle meccaniche di questa nuova esperienza a base single player.
Nel gioco vestiamo i panni della Macchinista, una specialista che viene ingaggiata dal Trio Triglio per esplorare le misteriose Isole Spirhalite alla ricerca di tesori nascosti: una missione che si rivela ben presto più complicata del previsto per via degli ostili Salmonoidi.
In Splatoon Raiders dovremo affrontare queste creature divise in differenti categorie, dai più comuni alle unità corazzate, munite di attacchi speciali o agli enormi boss, per ottenere metalli preziosi e uova di pesce essenziali per alimentare i nostri sforzi esplorativi e migliorare l'equipaggiamento.
A tal proposito, potremo attingere a un arsenale composto da oltre cento armi, tutte alimentate dal tradizionale sistema a inchiostro tipico della serie, con la possibilità di ricaricare il serbatoio immergendosi nelle superfici già ricoperte di colore.
Tante novità
Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Splatoon Raiders, il gioco introduce diverse novità rispetto ai precedenti episodi della serie; a cominciare dai congegni, dispositivi speciali collegati a tre differenti tipologie di serbatoi che consentono di personalizzare il proprio stile di combattimento.
Pur essendo incentrato sul single player, inoltre, Splatoon Raiders può essere giocato in cooperativa per quattro partecipanti, affrontando così le insidie delle varie missioni insieme agli amici, sia online che in wireless locale, moltiplicando il divertimento.