L'aggiornamento di lancio di Splatoon Raiders su Nintendo Switch 2 è disponibile

Vediamo quali sono le novità proposte da questo update secondo il sito ufficiale di Nintendo. La versione dell'aggiornamento è la 1.1.0.

Splatoon Raiders è ora disponibile per Nintendo Switch 2 e, come è tipico, Nintendo ha pubblicato un aggiornamento di lancio.

Le note dell'aggiornamento di Splatoon Raiders

L'update di Splatoon Raiders segnala le seguenti modifiche:

Abbiamo aggiustato la musica di alcune scene

Inoltre, abbiamo corretto svariati bug per migliorare l'esperienza di gameplay

Viene anche spiegato che: "L'aggiornamento più recente è necessario per usare le funzionalità online. Scaricare i dati di aggiornamento alla versione più recente disabiliterà le comunicazioni in locale e il gioco in LAN con le precedenti versioni. Per favore, assicuratevi che tutti coloro coi quali state giocando abbiano la stessa versione dell'aggiornamento".

Ricordiamo che, sebbene Splatoon Raiders sia stato pensato come una avventura single-player, è possibile usare delle funzionalità multigiocatore in locale e online per la cooperativa. Di conseguenza, l'aggiornamento è necessario per continuare a giocare.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Splatoon Raiders.