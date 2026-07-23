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L'aggiornamento di lancio di Splatoon Raiders su Nintendo Switch 2 è disponibile

Splatoon Raiders si aggiorna in occasione del lancio: ecco quali sono le prime modifiche introdotte da Nintendo nel gioco per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/07/2026
Un personaggio di Splatoon Raiders
Splatoon Raiders
Splatoon Raiders
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Splatoon Raiders è ora disponibile per Nintendo Switch 2 e, come è tipico, Nintendo ha pubblicato un aggiornamento di lancio.

Vediamo quali sono le novità proposte da questo update secondo il sito ufficiale di Nintendo. La versione dell'aggiornamento è la 1.1.0.

Le note dell'aggiornamento di Splatoon Raiders

L'update di Splatoon Raiders segnala le seguenti modifiche:

  • Abbiamo aggiustato la musica di alcune scene
  • Inoltre, abbiamo corretto svariati bug per migliorare l'esperienza di gameplay

Viene anche spiegato che: "L'aggiornamento più recente è necessario per usare le funzionalità online. Scaricare i dati di aggiornamento alla versione più recente disabiliterà le comunicazioni in locale e il gioco in LAN con le precedenti versioni. Per favore, assicuratevi che tutti coloro coi quali state giocando abbiano la stessa versione dell'aggiornamento".

Splatoon Raiders si mostra nel dettaglio con l'ampio trailer panoramico sulle caratteristiche Splatoon Raiders si mostra nel dettaglio con l'ampio trailer panoramico sulle caratteristiche

Ricordiamo che, sebbene Splatoon Raiders sia stato pensato come una avventura single-player, è possibile usare delle funzionalità multigiocatore in locale e online per la cooperativa. Di conseguenza, l'aggiornamento è necessario per continuare a giocare.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Splatoon Raiders.

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