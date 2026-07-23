Correte a velocità supersonica per acquistare Sonic Superstars a poco più di 7 euro su Instant Gaming

I fan del riccio blu più famoso del mondo dei videogiochi possono festeggiare un'offerta davvero imperdibile per arricchire la propria libreria PC. Sonic Superstars è infatti in super sconto su Instant Gaming. Il titolo viene proposto a soli 5,99€ escluse le tasse sul catalogo digitale. Calcolando l'imposta IVA del 22% al momento del saldo nel carrello, la spesa finale e definitiva si attesta su appena 7,31€ IVA inclusa. Parliamo di uno sconto netto dell'81% rispetto al prezzo di copertina di 40€. Potete mettere le mani sul gioco cliccando sul box informativo posizionato qui sopra o seguendo il link diretto alla pagina prodotto.
Un ritorno alle origini bidimensionali sulle Northstar Island
Sviluppato da Arzest in collaborazione con Sonic Team, Sonic Superstars reinterpreta la classica e amatissima formula di corsa a scorrimento orizzontale in due dimensioni arricchendola con una veste grafica completamente tridimensionale fresca e colorata. La storia è ambientata nelle mistiche Northstar Islands, dove il solito Dr. Eggman si è alleato con una sua vecchia conoscenza, Fang il Cacciatore, e con la misteriosa armatura di Trip per trasformare i giganteschi animali dell'arcipelago in un esercito di Badnik. Nei panni di Sonic, Tails, Knuckles o Amy Rose, i giocatori dovranno attraversare ambientazioni inedite e vivaci a velocità supersonica, sfruttando le abilità uniche di ciascun eroe per scovare percorsi alternativi e completare ogni zona.
La vera grande novità introdotta all'interno del gameplay risiede nei Poteri degli Smeraldi. Per la prima volta nella saga, la raccolta degli Smeraldi del Caos non serve soltanto a trasformarsi nelle versioni "Super", ma sblocca abilità speciali da attivare in qualsiasi momento. È possibile clonare il proprio personaggio per travolgere gli ostacoli, risalire impetuose cascate d'acqua, mutare forma per attraversare strutture solide o scatenare attacchi elementali devastanti contro i boss di fine livello.
L'intera campagna principale supporta inoltre la modalità cooperativa locale fino a quattro giocatori contemporaneamente sullo stesso schermo, consentendo ad amici e familiari di unirsi o uscire dalla partita in qualunque momento senza interrompere il ritmo dell'azione. A questo prezzo, sfrecciare tra i livelli di questo coloratissimo platform è un passatempo consigliatissimo per giocatori di tutte le età.