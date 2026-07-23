Correte a velocità supersonica per acquistare Sonic Superstars a poco più di 7 euro su Instant Gaming

Un ritorno alle origini bidimensionali sulle Northstar Island

Sviluppato da Arzest in collaborazione con Sonic Team, Sonic Superstars reinterpreta la classica e amatissima formula di corsa a scorrimento orizzontale in due dimensioni arricchendola con una veste grafica completamente tridimensionale fresca e colorata. La storia è ambientata nelle mistiche Northstar Islands, dove il solito Dr. Eggman si è alleato con una sua vecchia conoscenza, Fang il Cacciatore, e con la misteriosa armatura di Trip per trasformare i giganteschi animali dell'arcipelago in un esercito di Badnik. Nei panni di Sonic, Tails, Knuckles o Amy Rose, i giocatori dovranno attraversare ambientazioni inedite e vivaci a velocità supersonica, sfruttando le abilità uniche di ciascun eroe per scovare percorsi alternativi e completare ogni zona.

La vera grande novità introdotta all'interno del gameplay risiede nei Poteri degli Smeraldi. Per la prima volta nella saga, la raccolta degli Smeraldi del Caos non serve soltanto a trasformarsi nelle versioni "Super", ma sblocca abilità speciali da attivare in qualsiasi momento. È possibile clonare il proprio personaggio per travolgere gli ostacoli, risalire impetuose cascate d'acqua, mutare forma per attraversare strutture solide o scatenare attacchi elementali devastanti contro i boss di fine livello.

L'intera campagna principale supporta inoltre la modalità cooperativa locale fino a quattro giocatori contemporaneamente sullo stesso schermo, consentendo ad amici e familiari di unirsi o uscire dalla partita in qualunque momento senza interrompere il ritmo dell'azione. A questo prezzo, sfrecciare tra i livelli di questo coloratissimo platform è un passatempo consigliatissimo per giocatori di tutte le età.